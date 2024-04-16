Стало известно, за что Ивлеева нарвалась на протокол о дискредитации ВС РФ

Причиной для составления протокола о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации в отношении блогерши Анастасии Ивлеевой стали её посты от 24 февраля и 1 марта 2022 года в социальной сети, которые она потом "переопубликовала". В изначальной версии публикаций звезда выступила с осуждением российской спецоперации и призывала правительство РФ остановиться, пишет SHOT.

Ивлеева скрыла эти посты в конце 2023 года, когда оказалась в эпицентре скандала из-за "голой" вечеринки в московском клубе "Мутабор", но спустя несколько дней восстановила их. Теперь в её отношении составили протокол в рамках статьи 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации армии России.