Стало известно, за что Ивлеева нарвалась на протокол о дискредитации ВС РФ
SHOT: Ивлееву обвиняют в дискредитации ВС РФ из-за двух постов в соцсети
Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева
Причиной для составления протокола о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации в отношении блогерши Анастасии Ивлеевой стали её посты от 24 февраля и 1 марта 2022 года в социальной сети, которые она потом "переопубликовала". В изначальной версии публикаций звезда выступила с осуждением российской спецоперации и призывала правительство РФ остановиться, пишет SHOT.
Ивлеева скрыла эти посты в конце 2023 года, когда оказалась в эпицентре скандала из-за "голой" вечеринки в московском клубе "Мутабор", но спустя несколько дней восстановила их. Теперь в её отношении составили протокол в рамках статьи 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации армии России.
Напомним, о протоколе в отношении Ивлеевой стало известно сегодня днём из публикации на сайте Тверского районного суда столицы. Её могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.
А ранее Life.ru рассказывал о "почти голой вечеринке", которая состоялась в клубе Mutabor в ночь на 21 декабря и поставила под вопрос не только дальнейшую карьеру организовавшей её Ивлеевой, но и создала огромные проблемы для посетивших её знаменитостей. Сомнительного содержания фото с мероприятия быстро оказались в социальных сетях и вызвали резкий резонанс в российском обществе. Сперва участники вечеринки не стали относиться к народному недовольству с большой серьёзностью, но спустя несколько дней смекнули, что дело плохо и стали публиковать извинения, но это не всем помогло. Тем временем ФНС стала проверять бизнес Ивлеевой, кроме того у неё начались судебные разбирательства с производителями продукции, выходившей под её брендом. Недавно предпринимательница подала новый судебный иск на 622 тысячи рублей в отношении поставщицы картофеля из Оренбурга.