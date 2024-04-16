На Ивлееву составили протокол о дискредитации Российской армии
Настя Ивлеева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_
Протокол о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации составили в отношении телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Соответствующий документ появился на сайте Тверского районного суда Москвы.
Теперь звезде, которая ранее уже попадала в скандал из-за организации "голой вечеринки", грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.
Как уже рассказывал Life.ru, тусовка, которая принесла много проблем не только Ивлеевой, но и другим селебрити, отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Уже спустя несколько дней его участники, в том числе и сама блогерша, начали массово извиняться. Бизнесом Ивлеевой заинтересовались в ФНС, а сама она ввязла в судебные тяжбы. А недавно Настюшка-опасность подала иск против поставщицы картошки из Оренбурга на 622 тысячи.