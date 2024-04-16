На Ивлееву составили протокол о дискредитации Российской армии

Протокол о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации составили в отношении телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Соответствующий документ появился на сайте Тверского районного суда Москвы.

Теперь звезде, которая ранее уже попадала в скандал из-за организации "голой вечеринки", грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.