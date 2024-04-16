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16 апреля, 12:06
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На Ивлееву составили протокол о дискредитации Российской армии

Настя Ивлеева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

Настя Ивлеева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_

Протокол о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации составили в отношении телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Соответствующий документ появился на сайте Тверского районного суда Москвы.

Теперь звезде, которая ранее уже попадала в скандал из-за организации "голой вечеринки", грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как уже рассказывал Life.ru, тусовка, которая принесла много проблем не только Ивлеевой, но и другим селебрити, отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Уже спустя несколько дней его участники, в том числе и сама блогерша, начали массово извиняться. Бизнесом Ивлеевой заинтересовались в ФНС, а сама она ввязла в судебные тяжбы. А недавно Настюшка-опасность подала иск против поставщицы картошки из Оренбурга на 622 тысячи.

Ивлеева отказалась от доли в баре с коктейлями по мотивам "голой вечеринки"
Ивлеева отказалась от доли в баре с коктейлями по мотивам "голой вечеринки"
Николь Вербер
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