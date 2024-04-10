Ивлеева отказалась от доли в баре с коктейлями по мотивам "голой вечеринки"
Анастасия Ивлеева. Фото © VK / Настя Ивлеева
Блогер, телеведущая и актриса Настя Ивлеева решила избавиться от своей доли дохода в новом московском баре, меню которого содержало коктейли, чьи названия отсылали к скандальной "голой вечеринке". Об этом сообщает SHOT.
Бар Nudles в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT
Права полноценного владельца предприятия Nudles в Столешниковом переулке в центральной части столицы перейдут к ресторатору и бизнесмену из Новосибирска Александу Пичугину. После скандала Ивлеева покинула состав учредителей ООО "Блеск", которое и владеет заведением.
В меню бара Nudles, открывшегося в Москве 22 марта, можно было найти позиции, чьи названия являются отсылками к скандальной вечеринке Ивлеевой. Среди них — "Слёзы Ивлеевой", "Почти голый коктейль" или же "Коктейль с извинениями", а также фотография телеведущей. После технического открытия из меню исчезли все наименования, содержащие подобные упоминания.
В последнее время судебные разбирательства стали частью образа телеведущей. Ранее Настя Ивлеева подала иск в размере 622 тысяч рублей на поставщицу картошки из Оренбурга. Блогерша производит чипсы, сырьё для которых её компания регулярно закупала у той самой бизнесвумен. Однако в определённый момент Ивлееву перестало устраивать качество картофеля, который ей привозят для чипсов.