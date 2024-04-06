Ивлеева подала иск против поставщицы картошки из Оренбурга на 622 тысячи

Российская телеведущая киноактриса и блогер Анастасия Ивлеева подала иск на поставщицу картошки за некачественную продукцию. Она требует выплатить ей компенсацию в размере 622 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ивлеева владеет 45% акций компании ООО "Коленки пчелы", которая производит чипсы и энергетические напитки под брендом Easy Peasy. Двое других совладельцев имеют доли по 27,5%. Ивлеева заметила, что сырьё, которое они заказывают в Оренбурге, не обладает должным качеством, поэтому направила иск в суд.

Поставщик картошки ИП Ботникова Людмила Леонидовна отказалась от комментариев по этому разногласию. Фирма также продаёт мясо, яйца, масло и фрукты.