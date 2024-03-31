ПФР подал два иска против Светлакова из-за 600 рублей
Сергей Светлаков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ssvetlakov
Пенсионный фонд России подал два иска против телеведущего и актёра Сергея Светлакова, требуя взыскать с него 600 рублей. Обращения поступили в мировой суд ещё в феврале. Об этом сообщает Mash.
Согласно искам, актёр не подал сведения о компании ООО "Студия Свердловск" и не перечислял часть дохода в ПФР. Помимо Светлакова владел компанией уехавший из России юморист Александр Незлобин. Также, по мнению истца, сотрудники предприятия работали без регистрации — на них не открывали лицевые счета. Если Светлаков проиграет суд, то ему придётся выплатить фонду аж 600 рублей.
Ранее Life.ru писал, что 22 марта Светлаков был в здании "Крокус сити холла", когда туда ворвались террористы. Позже он поделился деталями того, как ему удалось спастись. По словам юмориста, тем вечером он простился с жизнью и был уверен, что его убьют.