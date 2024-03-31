ПФР подал два иска против Светлакова из-за 600 рублей

Пенсионный фонд России подал два иска против телеведущего и актёра Сергея Светлакова, требуя взыскать с него 600 рублей. Обращения поступили в мировой суд ещё в феврале. Об этом сообщает Mash.

Согласно искам, актёр не подал сведения о компании ООО "Студия Свердловск" и не перечислял часть дохода в ПФР. Помимо Светлакова владел компанией уехавший из России юморист Александр Незлобин. Также, по мнению истца, сотрудники предприятия работали без регистрации — на них не открывали лицевые счета. Если Светлаков проиграет суд, то ему придётся выплатить фонду аж 600 рублей.