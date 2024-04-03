Почти 3 миллиарда компания Ивлеевой заработала на чипсах и газировке за 2023 год
За 2023 год компания Насти Ивлеевой "Коленки пчелы", занимающаяся продажей её чипсов и газировок, заработала почти 2,8 миллиарда рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.
В то же время чистая прибыль до начала судебных тяжб составила более 90 миллионов рублей. К слову, всего за год она выросла более чем в 2,5 раза — с 37 до 93 миллионов. Несмотря на это, компания задолжала Федеральной налоговой службе 2,8 миллиона рублей.
Напомним, Настя Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy — смоленское ООО "Сила воина – Евразия". Она требует взыскать с завода 4,6 миллиона рублей. По данным Life.ru, блогершу не устроил массовый брак, в частности протекающие банки, внутри которых то и дело находили грязь и плесень. С лета 2023 года выпуск напитков остановлен.
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