Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут на аукционе и направят деньги на нужды СВО
Задолжавший шесть тысяч Ивлеевой бизнесмен передумал подавать встречный иск
Шкаф, который должен был стоять в квартире блогерши Насти Ивлеевой, продадут на аукционе и направят деньги на нужды специальной военной операции (СВО). Такое решение принял руководитель мебельной компании из Петербурга Дмитрий Ларичкин, передаёт SHOT.
Шкаф, который должны были установить в квартире Ивлеевой. Фото © Telegram / SHOT
"Я передумал подавать встречный иск и апелляцию, так как считаю, что я прав, и суд это подтвердил. Собаки тявкают, караван идёт. Я принял решение, что улажу дела и сам пойду на СВО", — отметил он в беседе с телеграм-каналом.
Напомним, Настя Ивлеева выиграла суд с мебельной компанией из Санкт-Петербурга. По мнению блогерши, производитель "кинул" её на миллион рублей при обустройстве гардеробной. Суд удовлетворил её требования, но частично, присудив лишь шесть тысяч рублей. Потом выяснилось, что задолжавшая компания подала встречный иск. Также она собиралась подать апелляцию на решение Арбитражного суда Петербурга. К слову, обжаловать мнение Фемиды вызвалась и сама Ивлеева: она считает присуждённую компенсацию слишком маленькой.
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