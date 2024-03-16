Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут на аукционе и направят деньги на нужды СВО

Шкаф, который должен был стоять в квартире блогерши Насти Ивлеевой, продадут на аукционе и направят деньги на нужды специальной военной операции (СВО). Такое решение принял руководитель мебельной компании из Петербурга Дмитрий Ларичкин, передаёт SHOT.

Шкаф, который должны были установить в квартире Ивлеевой. Фото © Telegram / SHOT

"Я передумал подавать встречный иск и апелляцию, так как считаю, что я прав, и суд это подтвердил. Собаки тявкают, караван идёт. Я принял решение, что улажу дела и сам пойду на СВО", — отметил он в беседе с телеграм-каналом.