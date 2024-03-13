Лолита рассказала об отношениях с Ивлеевой после скандала с "голой вечеринкой"
Лолита заявила, что продолжает общаться с Ивлеевой после "голой вечеринки"
Певица Лолита Милявская. Фото © ТАСС / Сандурская Софья
Певица Лолита Милявская не прекратила общаться с Настей Ивлеевой даже после скандала с "голой вечеринкой". О своих отношениях со звёздами, которые вместе с ней отплясывали на тусовке в московском клубе практически без одежды, артистка рассказала на пресс-завтраке телеканала Муз-ТВ.
"Да, [общались] и с Настей, и с Ксенией [Собчак]. Могу сказать, что мы не прерывали ни на шаг человеческое отношение друг к другу. И мы очень заботливо друг к другу относимся", — передаёт её слова NEWS.ru.
Артистка назвала скандал на фоне вечеринки "провидением Господа". По её словам, на весну было запланировано слишком много концертов, отработав которые, она, скорее всего, слегла бы в больницу, а после их "отмены" времени на отдых стало намного больше.
Ранее Life.ru сообщал, что Лолита впервые после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой посетила публичное мероприятие. Она засветилась на пресс-завтраке Премии Муз-ТВ – 2024 "Возвращение". Напомним, что после скандальной тусовки артистке пришлось записывать видеообращение, в котором она не только объяснила свой откровенный наряд, но и заступилась за Ивлееву. Вот только общественность её не поняла — и концерты Лолиты начали отменяться по всей стране.