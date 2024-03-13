Лолита рассказала об отношениях с Ивлеевой после скандала с "голой вечеринкой"

Певица Лолита Милявская не прекратила общаться с Настей Ивлеевой даже после скандала с "голой вечеринкой". О своих отношениях со звёздами, которые вместе с ней отплясывали на тусовке в московском клубе практически без одежды, артистка рассказала на пресс-завтраке телеканала Муз-ТВ.

"Да, [общались] и с Настей, и с Ксенией [Собчак]. Могу сказать, что мы не прерывали ни на шаг человеческое отношение друг к другу. И мы очень заботливо друг к другу относимся", — передаёт её слова NEWS.ru.