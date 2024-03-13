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13 марта, 10:22

Лолита вышла на публику впервые после скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой

Лолита и Владимир Маркони на Премии Муз-ТВ – 2024 "Возвращение". Обложка © Портал "Страсти"

Лолита и Владимир Маркони на Премии Муз-ТВ – 2024 "Возвращение". Обложка © Портал "Страсти"

Российская певица Лолита впервые после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой посетила публичное мероприятия вместе с коллегами. Артистка засветилась на пресс-завтраке Премии Муз-ТВ – 2024 "Возвращение", продемонстрировав новую причёску.

Лолита на пресс-завтраке Премии Муз-ТВ – 2024 "Возвращение". Видео © Портал "Страсти"

Присутствовавший на мероприятии корреспондент портала "Страсти" рассказал, что компанию Лолите составили певицы Клава Кока и Люся Чеботина, а также телеведущая Ольга Бузова и комик Владимир Маркони. Сама артистка предстала перед публикой с новой стрижкой, которая бесспорно её омолодила. Для наряда она выбрала платье с воротом и открытыми плечами, а дополнить образ решила стильными очками.

Кстати, Лолиту назначили одной из ведущих церемонии. В тот же список попали Клава Кока, Маркони, телеведущая Лера Кудрявцева и ещё один человек, его имя пока не разглашается.

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Напомним, в конце прошлого года Лолита оказалась в эпицентре скандала, посетив "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор", участники которой пришли полуобнажёнными. Там же были замечены Филипп Киркоров, Ксения Собчак, рэпер Джиган и многие другие российские знаменитости. В итоге артистке пришлось записывать видеообращение, в котором она не только объяснила свой откровенный наряд, но и заступилась за Ивлееву. Вот только общественность её не поняла — и концерты Лолиты начали отменяться по всей стране.

Юрий Лысенко
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