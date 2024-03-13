Лолита вышла на публику впервые после скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой

Российская певица Лолита впервые после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой посетила публичное мероприятия вместе с коллегами. Артистка засветилась на пресс-завтраке Премии Муз-ТВ – 2024 "Возвращение", продемонстрировав новую причёску.

Лолита на пресс-завтраке Премии Муз-ТВ – 2024 "Возвращение". Видео © Портал "Страсти"

Присутствовавший на мероприятии корреспондент портала "Страсти" рассказал, что компанию Лолите составили певицы Клава Кока и Люся Чеботина, а также телеведущая Ольга Бузова и комик Владимир Маркони. Сама артистка предстала перед публикой с новой стрижкой, которая бесспорно её омолодила. Для наряда она выбрала платье с воротом и открытыми плечами, а дополнить образ решила стильными очками.