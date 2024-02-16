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16 февраля, 14:40

В РПЦ оценили желание певицы Лолиты восстановить храм в новых регионах РФ

Представитель РПЦ Кипшидзе одобрил намерение Лолиты восстановить храм

Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Главное в заявлении певицы Лолиты Милявской о намерении помочь в восстановлении храма в одном из новых регионов — чтобы оно было продиктовано искренним желанием, а не попыткой подстроиться под обстоятельства и обелить свою репутацию. Такое заявление сделал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Главное, чтобы исходило от сердца, а не диктовалось внешними обстоятельствами. Мне бы не хотелось верить, что восстановление храма объясняется желанием отмыть репутацию. Но отметим: у всех людей возникают добрые намерения. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Кипшидзе добавил, что в восстановлении нуждаются многие монастыри и храмы. При этом те, кто обычно берёт на себя подобные дела, сперва помогают в реставрации, а потом начинают использовать это как повод для громких объявлений, хотя такие поступки не должны становиться частью чьего-то медийного образа. А добрые намерения людей всегда приветствуются, подытожил он.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что участники общественного движения "Зов народа" добились полной отмены юбилейного тура Лолиты. Таким образом они хотели проучить артистку за участие в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, которую помимо Лолиты посетило множество звёзд. Певица долго молчала, однако после общественного давления нарушила паузу и записала видеообращение в социальных сетях, обратившись к людям.

Юрий Лысенко
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