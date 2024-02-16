В РПЦ оценили желание певицы Лолиты восстановить храм в новых регионах РФ

Главное в заявлении певицы Лолиты Милявской о намерении помочь в восстановлении храма в одном из новых регионов — чтобы оно было продиктовано искренним желанием, а не попыткой подстроиться под обстоятельства и обелить свою репутацию. Такое заявление сделал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Главное, чтобы исходило от сердца, а не диктовалось внешними обстоятельствами. Мне бы не хотелось верить, что восстановление храма объясняется желанием отмыть репутацию. Но отметим: у всех людей возникают добрые намерения. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.