"Откуда такое желание видеть людей раздавленными?" Лолита прервала молчание после отмены тура по России
Певица Лолита заявила, что собирается восстанавливать храм в новом регионе РФ
Певица Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Певица Лолита после долгого молчания и отмены её концертов решилась высказаться. Артистка опубликовала полное боли видеообращение в соцсетях. Исполнительница обратилась в ролике не к своим поклонникам, а к общественникам, которые пытаются сделать всё возможное, чтобы убрать её со сцены.
Певица Лолита рассказала, какие благотворительные дела совершала последние годы. Видео © Telegram / Лолита Милявская
"Я хочу начать с вопроса: А где вы были? Вы прекрасно знаете значение этого вопроса. А потому позвольте я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооружённых столкновений. Я видела разные степени увечий, я покупала аппаратуру", — пояснила певица, добавив, что за свою благотворительность имеет даже медаль.
Вместе с тем Милявская напомнила о том, как одна из первых пела в Донецке и Луганске, и о том, как её не пустили на Украину, запретив въезд в страну. Артистка дополнила, что её называли гадкими словами и обвиняли в чём только можно и нельзя. По словам исполнительницы, ранее она не любила рассказывать о всех своих благих делах, однако в этот раз её просто вынудили прервать молчание. Милявская заявила, что она не стала врачом или военным, но зато она смогла стать певицей, которая вдохновляет людей на добрые дела и приносит радость.
"Откуда такое желание видеть людей раздавленными? Пожелание спиться? Да и вообще, когда уже с нашей стороны, со стороны моей Родины, начали писать: "Чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья!", мне так хотелось сказать: "Побойтесь Бога", — подчеркнула исполнительница.
Милявская дополнила, что в скором времени будет участвовать в восстановлении храма на одной из новых территорий России. Кроме того, певица не забыла обратиться к поклонникам и поблагодарить их за любовь. Исполнительница указала, что все деньги с отменённого тура обязательно вернутся.
А ранее Life.ru писал, что общественники из "Зова народа" отменили весь юбилейный тур Лолиты. Активисты добились этого в качестве наказания для 60-летней артистки за то, что она пришла на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой.