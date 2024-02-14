"Откуда такое желание видеть людей раздавленными?" Лолита прервала молчание после отмены тура по России

Певица Лолита после долгого молчания и отмены её концертов решилась высказаться. Артистка опубликовала полное боли видеообращение в соцсетях. Исполнительница обратилась в ролике не к своим поклонникам, а к общественникам, которые пытаются сделать всё возможное, чтобы убрать её со сцены.

Вместе с тем Милявская напомнила о том, как одна из первых пела в Донецке и Луганске, и о том, как её не пустили на Украину, запретив въезд в страну. Артистка дополнила, что её называли гадкими словами и обвиняли в чём только можно и нельзя. По словам исполнительницы, ранее она не любила рассказывать о всех своих благих делах, однако в этот раз её просто вынудили прервать молчание. Милявская заявила, что она не стала врачом или военным, но зато она смогла стать певицей, которая вдохновляет людей на добрые дела и приносит радость.