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14 февраля, 19:07

"Форменное беззаконие": Критик возмутился из-за отмены концертов Лолиты по всей стране

Критик Соседов: Недопустимо лишать Лолиту возможности заниматься профессией

Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Лишать певицу Лолиту Милявскую возможности заниматься своей профессиональной деятельностью недопустимо. Она не сорвала ни одного концерта, а ей 60 лет, заявил музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов.

"Помимо самой Лолиты колоссальные убытки несут и организаторы её концертов. По факту это подсудное дело, и я считаю, что Лолита должна подавать в суд. Никакие общественники не имеют права лишать её работы. Это форменное беззаконие. И никакой храм она строить не должна, это обязанности совершенно других структур", возмутился телеведущий в беседе с NEWS.ru.

По мнению музыкального критика, певица может лишиться профессии в одном случае, если она профнепригодна, то есть не может петь или срывает концерты. Людям, которые осуждают или не любят её творчество, Соседов советует просто не ходить на выступления.

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Ранее сообщалось, что общественники из "Зова народа" отменили весь юбилейный тур Лолиты. После этого артистка прервала молчание, задав вопрос, откуда такое желание видеть людей раздавленными.

Евгения Мосс
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