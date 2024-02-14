"Форменное беззаконие": Критик возмутился из-за отмены концертов Лолиты по всей стране
Критик Соседов: Недопустимо лишать Лолиту возможности заниматься профессией
Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Лишать певицу Лолиту Милявскую возможности заниматься своей профессиональной деятельностью недопустимо. Она не сорвала ни одного концерта, а ей 60 лет, заявил музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов.
"Помимо самой Лолиты колоссальные убытки несут и организаторы её концертов. По факту это подсудное дело, и я считаю, что Лолита должна подавать в суд. Никакие общественники не имеют права лишать её работы. Это форменное беззаконие. И никакой храм она строить не должна, это обязанности совершенно других структур", — возмутился телеведущий в беседе с NEWS.ru.
По мнению музыкального критика, певица может лишиться профессии в одном случае, если она профнепригодна, то есть не может петь или срывает концерты. Людям, которые осуждают или не любят её творчество, Соседов советует просто не ходить на выступления.