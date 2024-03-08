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8 марта, 10:18

Задолжавшая шесть тысяч Ивлеевой мебельная компания подала встречный иск

Мебельная компания из Санкт-Петербурга, у которой Настя Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подала встречный иск о защите деловой репутации. Как рассказал SHOT директор фирмы, тяжба с блогершей сильно испортила имидж организации.

По словам собеседника телеграм-канала, гардеробная, из-за которой хозяйка "почти голой вечеринки" пошла в суд, была сделана "на ура", но с небольшой задержкой. Также он собирается подать апелляцию на решение Арбитражного суда Северной столицы. К слову, обжаловать мнение Фемиды вызвалась и сама Ивлеева: она считает присуждённую компенсацию слишком маленькой.

С Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей из-за долгов по не открывшемуся бару
С Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей из-за долгов по не открывшемуся бару

Напомним, Настя Ивлеева выиграла суд с мебельной компанией из Санкт-Петербурга. По мнению блогерши, производитель "кинул" её на миллион рублей при обустройстве гардеробной. Суд удовлетворил её требования, но частично, присудив лишь шесть тысяч рублей.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Матвей Константинов
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