Задолжавшая шесть тысяч Ивлеевой мебельная компания подала встречный иск

Мебельная компания из Санкт-Петербурга, у которой Настя Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подала встречный иск о защите деловой репутации. Как рассказал SHOT директор фирмы, тяжба с блогершей сильно испортила имидж организации.

По словам собеседника телеграм-канала, гардеробная, из-за которой хозяйка "почти голой вечеринки" пошла в суд, была сделана "на ура", но с небольшой задержкой. Также он собирается подать апелляцию на решение Арбитражного суда Северной столицы. К слову, обжаловать мнение Фемиды вызвалась и сама Ивлеева: она считает присуждённую компенсацию слишком маленькой.