С Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей из-за долгов по не открывшемуся бару

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева задолжала 23,5 миллиона рублей. Такая сумма накопилась из-за её так и не открывшегося в Москве бара, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, организатор скандальной "голой вечеринки" в 2021 году основала компанию ООО "Капельница групп", чтобы открыть бар в Москве. В итоге заведение не запустилось, а позже предприниматель Александр Мокров подал иск в суд на 15,9 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита. В августе прошлого года "Капельница групп" проиграла этот иск, а компанию по решению арбитражного суда признали банкротом.