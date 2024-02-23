С Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей из-за долгов по не открывшемуся бару
Анастасия Ивлеева. Обложка © t.me / Настя Ивлеева
Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева задолжала 23,5 миллиона рублей. Такая сумма накопилась из-за её так и не открывшегося в Москве бара, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, организатор скандальной "голой вечеринки" в 2021 году основала компанию ООО "Капельница групп", чтобы открыть бар в Москве. В итоге заведение не запустилось, а позже предприниматель Александр Мокров подал иск в суд на 15,9 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита. В августе прошлого года "Капельница групп" проиграла этот иск, а компанию по решению арбитражного суда признали банкротом.
Также попытку отсудить у компании Ивлеевой долг за аренду помещения под её заведение предпринимала и организация ООО "Депо". В итоге суд постановил взыскать с компании блогерши 7,1 миллиона рублей. К настоящему времени общая задолженность звезды выросла до 23,9 миллиона рублей (на сумму повлияли неустойка и штраф). Столько хотят взыскать с обанкротившейся компании Ивлеевой.
Сейчас у Насти Ивлеевой не самое завидное положение. Недавно её бизнес подпал под проверку со стороны налоговиков, а сама она начала судиться с производителем своих чипсов и газировки. А всё из-за того, что в конце прошлого года телеведущая попала в скандал после проведения "голой вечеринки" в московском клубе Mutabor. Вместе с ней едва не лишились звёздных эфиров и другие представители шоу-бизнеса, например Филипп Киркоров. Уже спустя несколько дней после тусовки гости, в том числе сама блогерша, начали записывать слёзные извинения. А теперь и вовсе пытаются обелить репутацию поездками в Донбасс. Так, например, недавно Киркоров посетил Горловку и Макеевку. Также СМИ сообщали, что ДНР может посетить и сама Ивлеева, однако её визит может сильно разозлить людей.