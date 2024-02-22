"Подольёт масла в огонь": Продюсер объяснил, чем для Ивлеевой может обернуться поездка в ДНР
Продюсер Рудченко: Возможный визит Ивлеевой в ДНР может сильно разозлить людей
Анастасия Ивлеева. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Возможная поездка оскандалившейся блогерши Насти Ивлеевой в ДНР ещё сильнее разозлит людей, уверен продюсер Павел Рудченко. По его мнению, телеведущей лучше отсидеться в тени, пока шумиха не утихнет. Также он порекомендовал ей погасить все налоговые долги.
"Если она <...> рискнёт, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольёт масла в огонь. Ещё больше разозлятся", — добавил Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Ранее Life.ru рассказывал, что 13 февраля оскандалившийся на "голой вечеринке" певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику. Он доставил гумпомощь, исполнил песню в госпитале в Горловке, а также подарил детям в Макеевке кукол в виде самого себя. Однако далеко не все поверили в душевный порыв музыканта. Многие уверены, что таким образом певец хочет реабилитироваться после скандала. А сегодня появились новости о том, что Анастасия Ивлеева — организатор той самой злополучной вечеринки, которая поставила под вопрос не одну карьеру, — также планирует поездку в ДНР. Как предположил депутат Виталий Милонов, у телеведущей, возможно, случилось переосмысление взглядов и ценностей.