"Подольёт масла в огонь": Продюсер объяснил, чем для Ивлеевой может обернуться поездка в ДНР

Возможная поездка оскандалившейся блогерши Насти Ивлеевой в ДНР ещё сильнее разозлит людей, уверен продюсер Павел Рудченко. По его мнению, телеведущей лучше отсидеться в тени, пока шумиха не утихнет. Также он порекомендовал ей погасить все налоговые долги.

"Если она <...> рискнёт, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольёт масла в огонь. Ещё больше разозлятся", — добавил Рудченко в беседе с NEWS.ru.