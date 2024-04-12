5 звёзд, которые женились на "золотых" женщинах с приданым

Некоторые российские мужчины так же, как и женщины, мечтают о славе, деньгах и успехах в карьере. Для этого они женятся на девушках, кто выше их по статусу и богаче. Какие российские звёздные мужчины женитьбой вытянули золотой билет и отхватили жёнушку с богатым приданым?

1. Телеведущий Андрей Малахов

Российский ведущий Андрей Малахов женился на дочери владельца крупного холдинга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malakhov007

Немногие российские ведущие могут похвастаться богатой супругой. Однако журналисту Андрею Малахову повезло и он завоевал сердце настоящей королевы — Натальи Шкулёвой. По профессии женщина издатель. Её отец — крупный бизнесмен, владелец известного медиахолдинга Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв. Но справедливости ради стоит отметить, что до женитьбы пара была вместе 10 лет.

Поскольку Малахов тоже известная российская звезда, скромную свадьбу пара играть не стала. Пышное мероприятие прошло в июле 2021 года в Версальском дворце и наверняка стоило не один миллион рублей.

2. Фигурист Евгений Плющенко

Отечественная звезда фигурного катания Евгений Плющенко женился на Яне Рудковской, известном продюсере. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Евгений Плющенко — отечественная звезда фигурного катания. Он тоже вытянул счастливый билет, женившись на Яне Рудковской — популярном российском продюсере с миллионными доходами. Свадьба прошла в 2009 году.

Сейчас фигурист зарабатывает большие гонорары. Он не только выступает на льду, но и тренирует юных спортсменов, участвует в проектах на телевидении. Однако большую часть денег в семейный бюджет всё равно приносит именно Рудковская.

3. Музыкант Сергей Шнуров

Российская звезда рока Сергей Шнуров связал жизнь с дочкой миллионера с Урала. Фото © Kino-teatr

В 2018 году другая отечественная звезда Сергей Шнуров тоже вытянул счастливый билет. Он взял в жёны дочку миллионера с Урала — Ольгу Абрамову. Дама привлекла внимание Шнура тем, что интересовалась искусством, была образованной и стремилась помогать животным. Свадьба прошла тайно в загсе на Английской набережной.

4. Музыкант Роман Архипов

Российский артист Роман Архипов связал жизнь с дочкой владельца сети кинотеатров "Каро фильм". Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Бывший солист группы "Челси" Роман Архипов — ещё один звёздный парень с эстрады, кому удалось выгодно заключить брак. В 2017 году он начал встречаться с Алисой, дочкой бизнесмена Леонида Огородникова. Мужчина владеет известной в России сетью кинотеатров "Каро фильм".

Свадьба Романа и Алисы состоялась в 2019 году, и торжественное мероприятие было довольно популярным. Его посетило одновременно целых 150 человек. Были и звёздные гости — продюсеры и актёры. Однако продолжению музыкальной карьеры Архипова это ничего не дало.

5. Певец Прохор Шаляпин

Российский артист Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Клаудии Девис. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Некоторые российские звёзды находят себе жён даже за океаном. Например, счастливый билет в жизнь вытянул себе и Прохор Шаляпин. Известный певец связал себя узами брака с миллионершей из Канады Клаудией Девис. Свадьба была торжественной и пышной, поэтому стоила около 15 миллионов рублей. Она прошла в одном из популярнейших отелей Лас-Вегаса в августе 2021 года.