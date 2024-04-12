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12 апреля, 10:58

Адвокат Лерчек убежала от журналистов после заседания по делу о разводе

Адвокат блогерши Лерчек убежала от журналистов после нового заседания по делу о разводе Чекалиных, которое сегодня состоялось в Москве. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры с места.

Адвокат Лерчек убежала от журналистов после заседания по делу о разводе. Видео © SHOT

Никто из семьи Чекалиных на заседание не приехал. Накануне Лерчек записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что делала всё для сохранения брака. Однако кто стал инициатором расставания, до сих пор неизвестно. Адвокаты с журналистами, как можно понять по видео, на контакт не идут.

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Напомним, разлад в семье блогеров начался, когда блогершу Лерчек обвинили в неуплате налогов. К концу года адвокат заявил, что все проблемы удалось решить, а инфлюэнсеры выплатили все задолженности. В СК отметили, что Чекалины отдали более 500 миллионов рублей, чтобы закрыть долг. В начале марта выяснилось, что Следственный комитет прекратил дело. Позже стало известно, что пара подала на развод.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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