Адвокат Лерчек убежала от журналистов после заседания по делу о разводе
Адвокат блогерши Лерчек убежала от журналистов после нового заседания по делу о разводе Чекалиных, которое сегодня состоялось в Москве. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры с места.
Адвокат Лерчек убежала от журналистов после заседания по делу о разводе. Видео © SHOT
Никто из семьи Чекалиных на заседание не приехал. Накануне Лерчек записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что делала всё для сохранения брака. Однако кто стал инициатором расставания, до сих пор неизвестно. Адвокаты с журналистами, как можно понять по видео, на контакт не идут.
Напомним, разлад в семье блогеров начался, когда блогершу Лерчек обвинили в неуплате налогов. К концу года адвокат заявил, что все проблемы удалось решить, а инфлюэнсеры выплатили все задолженности. В СК отметили, что Чекалины отдали более 500 миллионов рублей, чтобы закрыть долг. В начале марта выяснилось, что Следственный комитет прекратил дело. Позже стало известно, что пара подала на развод.