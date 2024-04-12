Адвокат Лерчек убежала от журналистов после заседания по делу о разводе

Адвокат блогерши Лерчек убежала от журналистов после нового заседания по делу о разводе Чекалиных, которое сегодня состоялось в Москве. Об этом сообщает SHOT , публикуя кадры с места.

Никто из семьи Чекалиных на заседание не приехал. Накануне Лерчек записала видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что делала всё для сохранения брака. Однако кто стал инициатором расставания, до сих пор неизвестно. Адвокаты с журналистами, как можно понять по видео, на контакт не идут.