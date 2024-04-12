Иосиф Пригожин помечтал о кубиках, как у 72-летнего Газманова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на мероприятии "Вечерний звук" неожиданно признался, что хочет такое же подкачанное тело, как у Олега Газманова. По его мнению, иметь такие кубики в 72 года — большой труд.

"Я восхищаюсь, чтобы в 72 года иметь такое тело. Это космос, я мечтаю об этом. Я бы хотел, чтобы у меня были кубики, как у Газманова", — поделился продюсер со СМИ, в числе которых был портал "Страсти".

Артист отметил, что сам он "перетрудился" ещё в молодости, поэтому сейчас ничего общего со спортом не имеет, в отличие от жены, которая "пашет в спортзале", как никто другой. По словам Пригожина, совместных тренировок у них с Валерией нет, потому что он стесняется.