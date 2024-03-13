Это выглядит "фу": Пригожин высмеял матерное "выступление" Пугачёвой

Российские звёзды уже давно перестали интересоваться жизнью Аллы Пугачёвой, потому что считают её поступки глупыми. От певицы отказались даже когда-то ей близкие люди, поэтому на её опубликованном видео про Стаса Михайлова от них нет ни одного лайка. Связано это с тем, что артисты приняли позицию своей страны, в отличие от сбежавшей артистки, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

"Все понимают, что Алла не права. Мнения коллег по цеху разделились. Одни (их большинство) выбрали свою страну со всеми её плюсами и минусами. А другие (их меньшинство) — просто предали страну. Хотя им кажется, что они этого не сделали. Я не понимаю Аллу. Её здесь все уважали, почитали. А сейчас… Это выглядит "фу", просто смешно", — высказался он в беседе с сайтом MK.ru.

Более того, на эту тему дала свой комментарий одна из певиц, попросившая не называть её имени. По её мнению, звёзды "объявили беглой Пугачевой бойкот", потому что считают её действия дурным тоном. Кроме того, судя по активности друзей на странице певицы, близкие отношения между Пугачёвой и Александром Буйновым, Игорем Николаевым, Мариной Юдашкиной прекратили своё существование.