Из замка в деревне Грязь, где проживали певица Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми, следует сделать звенигородское отделение Пенсионного фонда, внутри которого можно разместить больницу. Такое мнение высказывают жители деревни Грязь и ближайших населённых пунктов, сообщает NEWS.ru.

"Всё потому, что, когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, её отдали под Пенсионный фонд. Пусть в замке разместят фонд и освободят здание в Звенигороде под больницу. Больница нам тут очень нужна", — рассказала жительница соседнего села Аксиньино Надежда Александровна.

Она уточнила, что больных приходится размещать в медучреждениях вдали от их домов из-за нехватки места в старом здании больницы в Звенигороде. По её словам, замок, в котором проживала Алла Пугачёва, не подойдёт для того, чтобы обустроить его в качестве больницы, из-за особенностей планировки, однако он вполне мог бы подойти для размещения отделения Пенсионного фонда, а в свободном здании ПФР в Звенигороде можно было бы открыть больницу, как это было запланировано изначально.

Местная жительница рассказала, что Примадонна ни разу не оказала помощь ни одному детскому дому или дому инвалидов, а только "пела песни, с мужиками вошкалась и за счёт России обогатилась", поэтому никто из местных не будет горевать в случае конфискации её потрясающего поместья и его использования в интересах государства.