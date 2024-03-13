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13 марта, 10:32

Жители деревни Грязь определили судьбу замка Пугачёвой и Галкина*

Жители деревни Грязь хотят сделать из замка Пугачёвой здание Пенсионного фонда

Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

Из замка в деревне Грязь, где проживали певица Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми, следует сделать звенигородское отделение Пенсионного фонда, внутри которого можно разместить больницу. Такое мнение высказывают жители деревни Грязь и ближайших населённых пунктов, сообщает NEWS.ru.

"Всё потому, что, когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, её отдали под Пенсионный фонд. Пусть в замке разместят фонд и освободят здание в Звенигороде под больницу. Больница нам тут очень нужна", — рассказала жительница соседнего села Аксиньино Надежда Александровна.

Она уточнила, что больных приходится размещать в медучреждениях вдали от их домов из-за нехватки места в старом здании больницы в Звенигороде. По её словам, замок, в котором проживала Алла Пугачёва, не подойдёт для того, чтобы обустроить его в качестве больницы, из-за особенностей планировки, однако он вполне мог бы подойти для размещения отделения Пенсионного фонда, а в свободном здании ПФР в Звенигороде можно было бы открыть больницу, как это было запланировано изначально.

Местная жительница рассказала, что Примадонна ни разу не оказала помощь ни одному детскому дому или дому инвалидов, а только "пела песни, с мужиками вошкалась и за счёт России обогатилась", поэтому никто из местных не будет горевать в случае конфискации её потрясающего поместья и его использования в интересах государства.

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Напомним, что свой замок в деревне Грязь Алла Пугачёва и Максим Галкин* оставили, уехав из России после начала СВО. Долгое время Примадонна воздерживалась от резких высказываний о Российском государстве и народе, однако ранее певица заявила в ходе перепалки со Стасом Михайловым о релокантах, что "нормальные люди в Россию возвращаться не будут". В связи с этим в Госдуме вновь поднялась тема о присвоении исполнительнице статуса иностранного агента.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
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