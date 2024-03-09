"Просила — получи": В Госдуме перечислили аргументы за признание Аллы Пугачёвой иноагентом

Певица Алла Пугачёва своими высказываниями и поступками уже давно доказала, что заслужила статус иностранного агента. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

По словам парламентария, аргументов в пользу признания Примадонны иноагентом хватает. В частности, Журавлёв напомнил о выступлении Пугачёвой на концерте Лаймы Вайкуле в Латвии, где проходил сбор средств на нужды украинской армии. К тому же, добавил депутат, артистка сама настаивала на присуждении этого "звания".

"Ну ладно это, она же сама писала обращение в Минюст с просьбой признать её иноагентом. В чём проблема-то? Сама просила, получи", — подчеркнул парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".