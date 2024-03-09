"Просила — получи": В Госдуме перечислили аргументы за признание Аллы Пугачёвой иноагентом
Депутат Журавлёв: Пугачёва сама настаивала на присуждении ей статуса иноагента
Певица Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Певица Алла Пугачёва своими высказываниями и поступками уже давно доказала, что заслужила статус иностранного агента. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
По словам парламентария, аргументов в пользу признания Примадонны иноагентом хватает. В частности, Журавлёв напомнил о выступлении Пугачёвой на концерте Лаймы Вайкуле в Латвии, где проходил сбор средств на нужды украинской армии. К тому же, добавил депутат, артистка сама настаивала на присуждении этого "звания".
"Ну ладно это, она же сама писала обращение в Минюст с просьбой признать её иноагентом. В чём проблема-то? Сама просила, получи", — подчеркнул парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".
Кроме того, Журавлёв припомнил давние слова певицы о рабах и холопах, которые она адресовала россиянам. Таким заявлением Примадонна чётко обозначила свою позицию, указал депутат. По его словам, абсолютно справедливо то, что в артистку "летят гнилые помидоры" из-за того, что она решила "залезть на политическое поприще".
А ранее Life.ru писал, что певец Стас Михайлов осудил уехавших за рубеж артистов. По его словам, они достигли славы только благодаря своей Родине, а теперь плюют в неё, но настанет время, когда все эти "звёзды" приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Алла Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а самого Михайлова назвала словом на букву "М". В Генпрокуратуру РФ уже поступило обращение признать Пугачёву иноагентом. Несмотря на это, звёздный адвокат призвал простить Примадонне очередной выпад в адрес россиян.