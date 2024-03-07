Звёздный адвокат призвал простить Пугачёвой очередной выпад в адрес россиян

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал слова певицы Аллы Пугачёвой, когда она сочла ненормальными артистов, которые стремятся вернуться в Россию. По его оценке, это мнение является лишь субъективной позицией артистки, за которую не стоит её осуждать и привлекать к какой-либо ответственности. Вероятнее всего, она дала такой ответ на эмоциях из-за усталости от того, что за неё всегда дописывают и додумывают что-то непонятные псевдозвёзды.

"Ну и давайте представим себе такого человека. Он давно уехал, живёт за рубежом, но его каждый день вспоминают люди, о которых она даже не слышала, это не может не раздражать", — заявил Алёшкин РИА "ФедералПресс".

Он отметил, что у Пугачёвой есть продюсеры, которые следят за каждым шагом Примадонны: что и когда она посетит, где споёт. Он признал тем не менее, что звёздам следует сохранять сдержанность в своих суждениях и выражениях.