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7 марта, 12:03

Звёздный адвокат призвал простить Пугачёвой очередной выпад в адрес россиян

Адвокат Алёшкин выступил против признания Пугачёвой иноагентом

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал слова певицы Аллы Пугачёвой, когда она сочла ненормальными артистов, которые стремятся вернуться в Россию. По его оценке, это мнение является лишь субъективной позицией артистки, за которую не стоит её осуждать и привлекать к какой-либо ответственности. Вероятнее всего, она дала такой ответ на эмоциях из-за усталости от того, что за неё всегда дописывают и додумывают что-то непонятные псевдозвёзды.

"Ну и давайте представим себе такого человека. Он давно уехал, живёт за рубежом, но его каждый день вспоминают люди, о которых она даже не слышала, это не может не раздражать", — заявил Алёшкин РИА "ФедералПресс".

Он отметил, что у Пугачёвой есть продюсеры, которые следят за каждым шагом Примадонны: что и когда она посетит, где споёт. Он признал тем не менее, что звёздам следует сохранять сдержанность в своих суждениях и выражениях.

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Напомним, певец Стас Михайлов осудил уехавших за рубеж артистов. По его словам, они достигли славы только благодаря своей Родине, а теперь плюют в неё, но настанет время, когда все эти "звёзды" приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Алла Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а самого Михайлова назвала "мудаком". В Генпрокуратуру РФ уже поступило обращение признать Пугачёву иноагентом.

Владимир Озеров
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