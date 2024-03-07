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Галкину* рекомендовали срочно отправить Пугачёву на лечение из-за "склонности к суициду"

Психолог Степанова советует отправить Пугачёву на лечение из-за нового видео

7 марта, 08:00
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Певицу Аллу Пугачёву пора отправить на лечение к психиатру после записанного ею видео, где она цинично оскорбляет своего коллегу Стаса Михайлова, намекая, что в России живут "ненормальные люди". Своим мнением о диагнозе артистки поделилась психолог Вероника Степанова, которая заметила у Примадонны тревожные признаки "склонности к суициду".

Алла Пугачёва оскорбила россиян. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

"Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Во избежание суицида рекомендую Максиму [Галкину*] прибегнуть к принудительной госпитализации супруги", — написала она в телеграм-канале.

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Напомним, певец Стас Михайлов осудил уехавших за рубеж артистов. По его словам, они достигли славы только благодаря своей родине, а теперь плюют в неё, но настанет время, когда все эти "звёзды" приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Алла Пугачёва записала видеообращение, где заявила, что "нормальные люди" возвращаться не будут, а самого Михайлова назвала "мудаком". В Генпрокуратуру РФ уже поступило обращение признать Пугачёву иноагентом.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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