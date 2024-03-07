В ГД назвали справедливое наказание для Пугачёвой после слов про "нормальных россиян"
Депутат Журавлёв заявил, что признать Пугачёву иноагентом нужно было уже давно
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певицу Аллу Пугачёву нужно было признать иноагентом уже давно. Таким мнением поделился депутат ГД, первый зампредседателя Комитета по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.
"Признать Пугачёву иноагентом следовало уже давно, пока не успела продать свой замок в Грязи и не избавилась от активов всевозможных коммерческих предприятий", — сказал парламентарий в беседе с RT.
Он отметил, что сначала Пугачёву жалели за заслуги, когда после начала СВО артистка поливала всех грязью из-за рубежа. Однако, когда подобные звёзды останутся без денег и "приползут обратно", любовь и уважение российского народа они не вернут, подчеркнул депутат.
А ранее Life.ru рассказывал, что певец Стас Михайлов осудил уехавших за рубеж артистов. Он отметил, что такие люди обязаны всему Родине, а теперь плюют в неё, но настанет время, когда они приползут обратно и "будут стоять на коленях". В ответ Алла Пугачёва записала обращение, в котором заявила, что "нормальные люди" не вернутся, а самого Михайлова обозвала дураком на букву "М". После такого громкого заявления в Генпрокуратуру РФ уже поступило обращение признать Пугачёву иноагентом.