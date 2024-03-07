В ГД назвали справедливое наказание для Пугачёвой после слов про "нормальных россиян"

Певицу Аллу Пугачёву нужно было признать иноагентом уже давно. Таким мнением поделился депутат ГД, первый зампредседателя Комитета по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.

"Признать Пугачёву иноагентом следовало уже давно, пока не успела продать свой замок в Грязи и не избавилась от активов всевозможных коммерческих предприятий", — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что сначала Пугачёву жалели за заслуги, когда после начала СВО артистка поливала всех грязью из-за рубежа. Однако, когда подобные звёзды останутся без денег и "приползут обратно", любовь и уважение российского народа они не вернут, подчеркнул депутат.