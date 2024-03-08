Регион

Уведомления отключены

8 марта, 01:21

Барецкий сравнил вокальные данные Орбакайте и Пугачёвой

Шоумен Барецкий: Вокальные данные Орбакайте хуже, чем у Пугачёвой

Певица Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kristina Orbakaite

Певица Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kristina Orbakaite

Шоумен Стас Барецкий готов взять Кристину Орбакайте на бэк-вокал в свой коллектив. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам Барецкого, Кристина — человек талантливый. Он признаёт её трудолюбие и целеустремлённость, но считает, что её потенциал как певицы не такой гениальный, как у матери — Аллы Пугачёвой.

"Ну, не в маму, не такие вокальные данные, об этом и раньше говорили. Но она очень хочет петь. Пусть поёт у меня на бэк-вокале, я как раз выпускаю новый альбом в стиле шансон", — заявил шоумен.

Как Пугачёву взбесило предложение Стаса Михайлова покаяться и что ей теперь грозит
Как Пугачёву взбесило предложение Стаса Михайлова покаяться и что ей теперь грозит

Ранее критик Сергей Соседов заявил о печальном положении Кристины Орбакайте из-за покинувшей Россию Аллой Пугачёвой. По его словам, артистка не может отречься от матери, но и выступать на российской сцене ей тоже хочется. Впрочем, вопреки распространяющейся информации сама певица на днях заявила, что ни о какой массовой отмене её концертов речь не идёт.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Кристина Орбакайте
  • Стас Барецкий
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров