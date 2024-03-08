Барецкий сравнил вокальные данные Орбакайте и Пугачёвой

Шоумен Стас Барецкий готов взять Кристину Орбакайте на бэк-вокал в свой коллектив. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам Барецкого, Кристина — человек талантливый. Он признаёт её трудолюбие и целеустремлённость, но считает, что её потенциал как певицы не такой гениальный, как у матери — Аллы Пугачёвой.

"Ну, не в маму, не такие вокальные данные, об этом и раньше говорили. Но она очень хочет петь. Пусть поёт у меня на бэк-вокале, я как раз выпускаю новый альбом в стиле шансон", — заявил шоумен.