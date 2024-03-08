Как Пугачёву взбесило предложение Стаса Михайлова покаяться и что ей теперь грозит Острый язык Аллы Пугачёвой, вновь оскорбившей россиян, теперь может довести её до статуса иноагента. Депутаты и общественники направили запрос в Генпрокуратуру. Чем эта история может закончиться для Примадонны? 7 марта, 21:31 Стас Михайлов, Алла Пугачёва. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Яна Яворская

Депутаты Госдумы призвали признать Пугачёву иноагентом, а российские общественники уже обратились с той же просьбой к генпрокурору Игорю Краснову. Поводом стал её очередной оскорбительный выпад. Певица заявила, что "не собираются нормальные люди возвращаться" в Россию.

Таким образом Пугачёва отреагировала на реплику певца Стаса Михайлова о беглых селебах. Тот заявил, что однажды сбежавшие артисты "на коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги". В ответ бывшая Примадонна записала видеоролик, в котором жёстко прошлась по коллеге.

Кстати, живущая сейчас на Кипре артистка просила признать её иноагентом ещё в сентябре 2022 года в знак солидарности со своим супругом Максимом Галкиным*. Он стал 23-м физлицом, внесённым Минюстом в соответствующий список. Впрочем, несмотря на просьбу, тогда чиновники дополнять реестр её именем не стали.

Вслед за этим Пугачёва у себя в инстаграме**, возможно, обидевшись за мужа-иноагента, впервые после своего отъезда оскорбила россиян: "Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами".

Тогда стать иноагентом Алле Пугачёвой так и не удалось. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

После этого артистка практически на год выпала из поля внимания российской публики и упоминалась в прессе в контексте либо очередных русофобских заявлений мужа, либо переезда семьи из Израиля на Кипр. А вот в последний месяц её активность резко возросла.

1 марта появился новый альбом певицы, состоящий из ранее уже опубликованных песен, следом вышла её новая композиция — "Не беспокойся за меня". То Пугачёва опубликует ролик, в котором демонстративно танцует под украинские песни, то снова "разрешает весну" — через соцсети пытается реанимировать и популяризировать свой собственный праздник встречи весны, который она придумала десятки лет назад.

Почему Пугачёва вновь появилась на публике

С конца прошлого года ходили упорные слухи, что Пугачёва может вернуться в Россию. Возможно, все её появления в публичном пространстве были не случайными, а частью проводимой информационной кампании для разогрева публики перед триумфальным приездом. Конечно, здесь у бывшей Примадонны больше возможностей оставаться в повестке и противостоять тем неприятностям, что посыпались на её семью в последнее время.

"Ждите, мои дорогие поклонники". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Ужесточение российского законодательства

Катализатором этого процесса вполне мог стать недавно принятый закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Из-за него семья Пугачёвой – Галкина* благодаря ничем не сдерживаемому красноречию супруга теперь может потерять свой замок в подмосковной Грязи. Его стоимость, напомним, около миллиарда рублей.

В окружении супругов ходили упорные слухи, что владельцы в течение длительного времени пытались избавиться от дорогой недвижимости, время от времени появлялись сообщения, что у замка уже появился новый хозяин, но в итоге всё это оказалось лишь слухами: Галкин* со своей 74-летней женой так и остались хозяевами этого "чемодана без ручки".

Нервозности Пугачёвой мог добавить и подоспевший закон о полном запрете размещения рекламы на медийных ресурсах иноагентов, ещё до своего опубликования успевший больно ударить по карману бежавших из России блогеров. Ряд из них уже заявил об остановке своей деятельности из-за массового ухода рекламодателей. При этом некоторые сетовали, что осторожничать с рекламой у беглых россиян начал даже иностранный бизнес.

Принят закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © t.me / "Скажи Гордеевой"

Конечно, в размещении рекламы у себя в соцсетях супруги пока замечены не были, но в стремительно меняющейся реальности всё может случиться: тот же Галкин*, судя по фото- и видеоотчётам в его аккаунтах, уже давно не собирает залов, по размеру сравнимых с московскими. Возможно, прибегнуть к такому способу пополнения кошелька однажды всё же пришлось бы.

Неудачи дочери Пугачёвой

Несмотря на то что Кристина Орбакайте с начала СВО воздерживается от резких телодвижений и никак не обозначает своего отношения к текущим событиям, российские активисты направили в Следственный комитет запрос, в котором попросили проверить её на предмет финансирования ВСУ.

Тем временем по всей стране у певицы отменяются концерты: выступления не состоятся в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске и во Владивостоке.

В этом году Орбакайте пока удалось выступить только в Санкт-Петербурге и Москве. Но этот приезд в Россию сразу превратился в череду скандалов. В Питере местные депутаты пытаются выяснить, почему чиновники муниципального округа Левашово закупили билеты на концерт певицы на два с половиной миллиона бюджетных рублей.

Кристина Орбакайте сбежала от журналистов после своего концерта в московском баре Petter — певица в капюшоне покинула здание через чёрный вход. Видео © t.me / SHOT

При этом выступления артистки прошли при неполных залах, а на выходе с площадок в обеих столицах звезде журналисты задавали неудобные вопросы типа "Надолго ли вы приехали в Россию?". После этого публика устроила самую настоящую обструкцию дочери Пугачёвой в соцсетях и смаковала её падение на сцене во время выступления в Санкт-Петербурге.

* Внесены Минюстом в список иноагентов. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Почему Пугачёва скандалит и оскорбляет россиян? 0 Бесится, потому что не может вернуться в Россию из-за своего мужа Это уже старческий маразм Я не слежу за жизнью Пугачёвой, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов