Жёлтые цветы - к разлуке: Как Пугачева страдает по жизни в Москве в новой песне Пугачёва выпустила новый альбом с ностальгией по Москве, а её дочь — живущая в США Кристина Орбакайте — несмотря на отменяемые концерты, в выходные приехала в Санкт-Петербург, где заявила поклонникам: без меня не привыкайте. Почему они так боятся потерять публику? 3 марта, 21:35 Алла Пугачева, Кристина Орбакайте. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © orbakaite.ru, © Shutterstock

1 марта вышел новый альбом 74-летней Аллы Пугачёвой. В этом году Примадонна не изменила своим привычкам и поздравила россиян с праздником жёлтых цветов, который она придумала сама полвека назад. Только раньше это был весёлый праздник в Подмосковье в окружении коллег и поклонников. А теперь одиночество на чужбине рядом с мужем-иноагентом. Жёлтый — к разлуке.

Пугачёва прощается, но возвращается

Последний альбом российской певицы вышел ещё в 2008 году. К тому моменту Пугачёва уже несколько раз объявляла о завершении своей карьеры. Спустя 16 лет в сети появился альбом под названием "Алла Пугачёва. P.S.". На обложке сама певица и почему-то украинский продюсер Нателла Крапивина, ранее работавшая со Светланой Лободой, которой запретили въезд в Россию.

Слухи об этом начали ходить за несколько недель до этого. Таблоиды писали, что, возможно, артистка именно поэтому ездила в звукозаписывающую студию в Твери в свой последний визит в Россию — записать материал для нового релиза. Тогда владелец фирмы опроверг предположения, указав, что песни гостья писала для семейного круга.

После выхода пластинки Пугачёва у себя в соцсетях заявила, что узнала об альбоме последней, но ей, дескать, было приятно: мол, хороший подарок к 75-летию. Впрочем, зная любовь артистки к различным розыгрышам и мистификациям (однажды она писала песни от имени выдуманного ею же композитора Бориса Горбоноса), можно предположить, что релиз всё же был не случайным и мог стать разогревом к выпуску новой песни.

Алла Пугачёва анонсировала выход новых песен в своих соцсетях. Видео © Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Композиция со строчкой "ничего не хочу менять, даже если душа в крови" появилась в минувшее воскресенье на странице в соцсетях мужа певицы — иноагента Максима Галкина*. За день до этого у себя на странице Пугачёва своим подписчикам анонсировала новые песни. Интересно, что новость о релизе практически немедленно подхватили СМИ, традиционно поддерживающие артистку. Это даёт повод думать, что возвращение Пугачёвой в повестку может быть подготовленным.

В клипе Пугачёвой идёт видеоряд ночной Москвы. Она не скрывает, что скучает по столице. "Крылья выдали, но не выдали пока билет", — сокрушается Примадонна. Новая песня взорвала соцсети. "А песня где? Прокуренный шепоток и всё что связано со славой в России. Где новые заслуги и достижения на новой родине", — спрашивают поклонники.

Орбакайте снова приехала в Россию подзаработать

3 марта артистка выступила в Санкт-Петербурге в БКЗ "Октябрьский". Накануне её приезда случился скандал — местные депутаты инициировали проверку чиновников муниципального округа Левашово, выделивших на покупку билетов на концерт 2,5 млн бюджетных рублей. Ещё 900 тыс. вроде собиралась выделить администрация посёлка Усть-Ижора, но в какой-то момент передумала.

Тем временем за день до концерта Орбакайте провела творческий вечер со своими поклонниками, где раздавала автографы, и в его завершении заявила "без меня не привыкайте". А уже во вторник артистку ждут в Москве.

Тур по двум столицам происходит на фоне отмены гастролей Кристины Орбакайте по Сибири. Запланированные на февраль – март концерты отменены местными администрациями. Выступления певицы не состоятся в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске. Недавно стало известно, что приостановлена продажа билетов во Владивостоке.

Дочь Пугачёвой воздерживается от резких телодвижений и никак не обозначает своего отношения ни к СВО, ни к текущей внешнеполитической ситуации. Тем не менее недавно российские активисты направили в Следственный комитет запрос, в котором попросили проверить её на предмет финансирования ВСУ.

Кристина Орбакайте. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Подозрения не беспочвенны: Орбакайте живёт в США, где не подвергается никаким притеснениям, имеет американское гражданство, на родину приезжает изредка, только чтобы заработать. А во время мобилизации осенью 2022 года певица помогла сыну Никите оперативно переехать в Штаты и там получить ПМЖ. Если факт финансирования ВСУ со стороны Орбакайте подтвердится, у неё могут конфисковать её российские активы.

Где сейчас живёт семья Пугачёвой

Алла Пугачёва

После начала конфликта между Сектором Газа и Израилем семейство Галкина*-Пугачёвой вопреки патриотически бравурным заявлениям юмориста уехала из зоны конфликта. По словам самого Галкина*, у обоих супругов по несколько гражданств — в том числе и европейских стран.

В октябре 2023 года Алла Пугачёва с детьми переехали на Кипр, где, как писали таблоиды, она ещё в 2017 году обзавелась элитным особняком и на этом основании получила местный паспорт.

Счастье в Израиле у супругов длилось недолго. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Кроме этого семейство якобы владеет трёхэтажным пентхаусом в одной из элитных высоток на берегу моря в Лимасоле стоимостью 10 млн евро (около миллиарда рублей по текущему курсу). По слухам, Пугачёва намерена там жить как минимум ближайший год.

Кристина Орбакайте

Её дочь решила осесть в США. Согласно местным телефонным справочникам, у Кристины Орбакайте и её третьего по счёту мужа Михаила Земцова имеется жильё в Нью-Йорке и Майами.

Певица с супругом — американским бизнесменом русского происхождения Михаилом Земцовым — прописаны в фешенебельных апартаментах кондоминиума под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском престижном острове Манхэттен.

Кроме этого у супругов есть недвижимость на берегу Атлантического океана в "Маджестик Тауэре" — это роскошный 22-этажный небоскрёб, расположенный в респектабельной деревне Бэл-Харбор в Майами-Бич. Паре принадлежит там пентхаус площадью 282 квадрата. Там они растят совместного ребёнка — несовершеннолетнюю девочку.

Кристина Орбакайте с нынешним мужем Михаилом Земцовым. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

Дети Орбакайте

Старший сын Орбакайте — Никита Пресняков — регистрировался по обоим американским адресам матери. Молодой человек осел в США сразу после начала спецоперации. Здесь он взял себе творческий псевдоним Nick Pres и снимает клипы для западных звёзд.

Дени Байсаров прописки в США не имеет, но часто прилетает к матери в гости. У него есть бизнес в Лондоне — художественная мастерская "Арт-Терапия" для людей без соответствующих навыков. Раньше он развивал российское ивент-агентство "Аутерра", но, кажется, уже забросил это дело. Компания отсутствует по своему юридическому адресу, а сайт перестал работать.

Теперь Никита Пресняков выглядит как типичный американец. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Почему Пугачёва не возвращается в Россию? 0 Не может бросить своего молодого мужа Она и не хочет, ей хорошо за границей Я не служу за жизнью Пугачёвой, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов