Как блогеров Дудя, Пивоварова и других оставили без миллионов от рекламы Государство лишает блогеров-иноагентов их главных доходов — от рекламы. Они зарабатывали десятки и сотни миллионов, благодаря которым спокойно жили за границей и презирали Россию. Теперь им придётся сделать выбор. 28 февраля, 21:41 Принят закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © T.me / "Скажи Гордеевой"

Удар по работе российских блогеров-иноагентов нанесли депутаты Госдумы в среду. Принят закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Запрет распространяется на их сайты, блоги и все социальные сети.

Кого затронет новый закон

Прежде всего под действие принятого законопроекта подпадут топовые блогеры-миллионники, уже давно отрабатывающие политическую повестку: журналисты Юрий Дудь*, Алексей Пивоваров*, Катерина Гордеева*, Ирина Шихман*; блогеры Николай Соболев*, Илья Варламов*, вся бывшая команда Навального**, осваивающая иностранные гранты за рубежом, и десятки блогеров помельче.

Первая реакция уже последовала: в день принятия закона журналист-иноагент Катерина Гордеева* сообщила об остановке своего ютуб-проекта.

Блогер Юрий Дудь*. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов мы больше не сможем работать как прежде… мы приостанавливаем работу. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — всё, — написала у себя в телеграм-канале Гордеева.

А Алексей Пивоваров*, похоже, настолько ошарашен произошедшим, что попросил своих подписчиков дождаться его ответа, мол, ему нужно подумать и оценить ситуацию в момент, когда новый закон вступит в силу.

Для чего депутаты приняли этот закон

Уже в ближайшее время (после утверждения закона президентом и публикации его текста в "Российской газете") от блогеров уйдут рекламодатели, а российские СМИ перестанут цитировать их заявления на своих ресурсах — таким образом, кроме того что подобные креативщики потеряют официальные источники финансирования, вся их деятельность больше никак не будет афишироваться в публичном медиапространстве.

Журналистка Катерина Гордеева* удивлена новым законом. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Авторы законопроекта предполагают, что предпринимаемые меры смогут свести на нет подрывную деятельность в России медийщиков из соцсетей. Пока картинка выглядит так, что любой блогер-иноагент может публично оспаривать свой статус, заявляя, что, мол, все доходы он получает только от рекламных интеграций.

Работа любого ютуб-канала стоит приличных денег. Бюджеты серьёзных каналов, как правило, составляют миллионы рублей. Они состоят из расходов на закупку и содержание оборудования для съёмок и производства контента, аренду помещений, зарплаты сотрудников, количество которых может исчисляться десятками.

Теперь же, когда рекламные деньги иссякнут, продолжение работы топовых блогеров в прежнем режиме (как если бы ничего не случилось) будет вызывать неудобные вопросы.

Кто размещал рекламу у блогеров-иноагентов

Последние годы одним из крупнейших рекламодателей большинства из топовых русскоязычных блогеров была компания по продаже авиабилетов Aviasales.

Алексей Пивоваров*. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Причём с началом СВО политика Aviasales не изменилась: в топовых блогеров вкладываются деньги, несмотря на их позицию. Рекламные интеграции до сих пор появляются у откровенно русофобствующих беглых ютуберов, таких как, например, Данила Поперечный. Таким образом, сейчас сервис, по сути, финансирует их антигосударственную деятельность.

Поисковик сотрудничал с комиком Александром Гудковым, Русланом Усачевым, украинским тревел-блогером Антоном Птушкиным, иноагентами Юрием Дудём*, Алексеем Пивоваровым* и Ириной Шихман*, сейчас открыто занимающими враждебную России позицию.

Кроме Aviasales весомый вклад в поддержку деятельности блогеров-иноагентов вносят российские образовательные интернет-платформы, маркетплейсы, продающие одежду и товары из США и Европы российским покупателям, сервисы доставки и даже онлайновые цветочные магазины.

Кто финансировал деятельность Дудя*

Как подсчитал телеграм-канал SHOT, тот же Юрий Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube он потеряет около 100 миллионов рублей.

Юрий Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов. Фото © T.me / Юрий Дудь*

По данным SHOT, среди российских заказчиков рекламы у Дудя* на YouTube в 2023-м были: сервис поиска специалистов "Профи.ру", цветочная фирма Flowwow, онлайн-университет Skypro и курсы "Синхронизация", маркетплейс с доставкой из-за рубежа USmall.

Среди зарубежных заказчиков рекламы у Дудя* отметились лишь криптобиржа, голландский сервис VPN, испанское агентство недвижимости и языковая школа.

Как блогерам-иноагентам усложняли жизнь ранее

Принятый закон — не первый шаг в направлении ужесточения контроля над деятельностью иноагентов. Ещё пару лет назад размещение рекламных интеграций в должной мере не учитывалось и не отслеживалось государством. Зачастую деньги на рекламу вообще никак не проводились по бухгалтерии блогеров.

В итоге страна теряла миллионы рублей в виде налогов, в то время как получающие сверхприбыли блогеры штамповали "нулевую отчётность" для ФНС, а между собой соревновались в покупках элитной недвижимости и автомобилей, а целый ряд интернет-деятелей, как выяснилось, ещё и донатили ВСУ.

Видеоблогер Николай Соболев*. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

В соответствии с новыми поправками к закону "О рекламе" каждая интеграция с осени 2022 года должна оформляться в специальном едином реестре Роскомнадзора. Таким образом государство, во-первых, решило вопрос налогообложения блогеров, а во-вторых, получило понимание, откуда и в каком количестве рекламные деньги поступают блогерам и соответствует ли уровень их доходов затратам на производство контента.

Какое-то время многие формально иностранные компании-рекламодатели (например, тот же метапоисковик билетов Aviasales юридически находится в Гонконге) могли обходить данное требование и в связи с этим не афишировать свои денежные отношения с блогерами.

Поэтому осенью прошлого года Роскомнадзор "приземлил" сервис по поиску авиабилетов, внеся его в свой перечень иностранных компаний, которые должны иметь представительство, хранить данные и платить налоги в России.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. ** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Как теперь будут выживать без рекламы блогеры-иноагенты? 0 Будут искать всякие обходные пути, как получать рекламу Закроются, потому что рекламодатели побоятся связываться с ними Постараются найти рекламодателей за границей Я не слежу за жизнью блогеров, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов