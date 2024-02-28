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Выступаю за еду: Как некогда успешный актёр Артур Смольянинов теперь побирается за границей

Беглый актёр Артур Смольянинов* докатился до того, что готов выступать в переходах и маленьких рижских забегаловках за скромный гонорар и ужин. Он готов служить бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому**, но пока денег не прибавляется. Как он выживает?

27 февраля, 21:41
Артур Смольянинов* Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Youtube / Скажи Гордеевой

Артур Смольянинов* Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Youtube / Скажи Гордеевой

Как и куда скатился Смольянинов*

Беглый актёр-иноагент Артур Смольянинов* начал зарабатывать на жизнь концертами в забегаловках. Одно из таких выступлений посетители кафе зафиксировали 21 февраля в Риге, где сейчас живёт артист. За него он получил скромные 500 евро и еду.

Как выяснил телеграм-канал SHOT, поужинать под песни Смольянинова* в заведении Elpa на улице Бруниниеку пришли несколько десятков человек. Для них артист исполнил 17 песен. По ходу концерта он вновь высказывался против СВО, а также жаловался, как плохо актёру жилось в России.

По словам одного из сотрудников заведения, за почти трёхчасовой концерт иноагент заработал 500 евро. Ещё в 83 евро кафе обошёлся ужин Смольянинова* и его друзей-музыкантов после выступления.

Кстати, сам артист как-то делился, что он с группой периодически играет в переходах. Похоже, после бегства из России Смольянинов* заметно обеднел и теперь не гнушается любых способов заработка. Например, сейчас он не выходит из эфиров ютуб-каналов бывшего олигарха Михаила Ходорковского**, где постоянно льёт помои на свою Родину.

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Как Смольянинов* развлекал съезд иноагентов в Берлине

В начале февраля в Берлине состоялась "встреча лиц, объявленных Кремлём иноагентами". На ней собрались Ходорковский**, бывший российский премьер Михаил Касьянов**, Леонид Гозман**, ветеран диссидентского движения Лев Пономарёв**, галерист Марат Гельман**, журналист Михаил Зыгарь**, бизнесмен Евгений Чичваркин** и прочие иноагенты попроще. Вёл мероприятие Артур Смольянинов*. Весь вечер на сцене он развлекал собравшихся шутками, гитарой и песнями.

В начале февраля в Берлине состоялась "встреча лиц, объявленных Кремлём иноагентами". Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meduza*

В начале февраля в Берлине состоялась "встреча лиц, объявленных Кремлём иноагентами". Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meduza*

Комичность ситуации заключается в том, что после эмиграции артист практически в буквальном смысле находится на содержании у Ходорковского**, но денег, похоже, от этого больше у него не становится.

Получается лишь попадать в неловкие, но тянущие на уголовку ситуации, как, например, с январским пранком от Вована и Лексуса, которым удалось заставить Смольянинова* поверить, что ему позвонил сам руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

Тогда предатель, заявив о готовности ездить поднимать боевой дух ВСУ в составе украинских агитбригад, в очередной раз подтвердил, насколько мало потеряла Россия в связи с его бегством.

Почему Смольянинов* сбежал из России

Некогда популярный и востребованный актёр в какой-то момент, похоже, пошёл по стопам своего коллеги — беглого артиста Алексея Панина**. Крах карьеры последнего, напомним, произошёл после длинной череды пьяных выходок и разного непотребства.

Оставшись без съёмок, выступлений и, соответственно, заработка, Панин** в итоге пустился в истеричную русофобскую риторику и был вынужден бежать из страны. Сейчас он скитается по США, где продолжает проедать остатки заработанного в России и пытается заработать конферансом в мелких кабаках.

В 2017 году Артура Смольянинова* выгнали с сочинского кинофестиваля "Кинотавр" после того, как актёр позволил себе слишком развязное и непристойное поведение на одной из его вечеринок. Более того, организаторы и в будущем запретили артисту появляться на самом престижном российском мероприятии в сфере кино.

Двумя годами позже Смольянинов* скандалил уже на телевизионном проекте "Последний герой". Тогда он сцепился с коллегой — тоже ныне беглой актрисой Яной Трояновой**. А в одном из интервью после шоу предатель заявил, что "такую ненависть испытывал ко всем (на проекте. — Прим. Life.ru), что хотелось собраться и уехать".

Возможно, в связи с этим к Смольянинову*, как в своё время к токсичному Панину**, мог начать пропадать интерес продюсеров и режиссёров и это в итоге спровоцировало его скандальное интервью в апреле 2022 года, в котором артист заявил, что Россия слишком большая и её надо поделить, "чтобы русские больше не ощущали себя великими".

Тогда же Смольянинов*, в общем, сознался, что пущенная под откос карьера могла стать следствием его нежелания работать.

Мне всё слишком легко давалось, я везучий. Баловень судьбы. И потом со мной это сыграло злую шутку, когда это перестало работать. Я вдруг понял, что у меня совершенно нет навыка трудиться и чего-то добиваться, — заявил тогда актёр.

Впрочем, либеральными идеями он заразился гораздо раньше. Ещё до побега и даже своего скандального интервью Смольянинов* регистрировался в базе сайта ФБК***, а также на сайтах пресловутого "умного голосования" и Free.navalny.com***.

Как жил актёр до бегства

При этом в России материальное положение Смольянинова* было куда лучше нынешнего. Здесь у него были съёмки в фильмах и телевизионных шоу, большой профессиональный и перспективный круг общения, квартира в столичном районе Коньково. Согласно данным СПАРК, в России у актёра до сих пор работает ИП, открытое ещё в 2008 году, с главным видом деятельности в области исполнительских искусств.

Смольянинов* любил автомобили и довольно часто их менял. Хватало и себе, и на подарки бывшей супруге — актрисе Дарье Мельниковой. Ей щедрый муж как-то подарил новенький Mercedes-Benz GLA 250. Сам же перед побегом катался на паркетнике Mazda CX-5, оформленном на мать, и на нём собрал около сотни штрафов ГИБДД.

Смольянинов* собрал около сотни штрафов ГИБДД. Фото © fssp.gov.ru

Смольянинов* собрал около сотни штрафов ГИБДД. Фото © fssp.gov.ru

После бегства Смольянинов* оставил ей многочисленные долги. Сейчас судебные приставы пытаются взыскать с беглеца 150 тысяч рублей — просроченный кредит, штрафы за дискредитацию армии и нарушения ПДД.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

** Признан иностранным агентом.

*** Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Что будет дальше со Смольяниновым* и ему подобными?

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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