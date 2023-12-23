Зачем скандальный галерист Марат Гельман собирает съезд иноагентов в Берлине Оглавление Зачем Марат Гельман* проводит съезд иноагентов в Берлине Почему Марат Гельман* иноагент Как Марат Гельман* повлиял на российское современное искусство Какие активы могут оставаться у Гельмана* в России Где сейчас Марат Гельман* Марат Гельман* организовывает в Берлине первый съезд иноагентов. Он известен как популяризатор современного искусства в России. Другое дело, что курируемые им выставки носили антироссийский характер. Где сейчас Гельман* и что у него осталось на родине? 10261 10261 Галерист Марат Гельман*. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia / Voskelena

Зачем Марат Гельман* проводит съезд иноагентов в Берлине

По данным иноагентских СМИ, анонсирован первый съезд российских иноагентов за рубежом, который состоится в Берлине c 1 по 3 февраля 2024 года. Участие примут около ста человек. Среди организаторов — в прошлом известный российский галерист и арт-менеджер Марат Гельман*. Он уже дал понять, о чём будет съезд. Там расскажут, что иноагенты и есть настоящие патриоты России. Обсудят планы на будущее, подумают, что им делать в связи с их новым статусом. Планируются трансляция встречи и сбор средств. Но самой важной частью программы кажется совсем другое: организаторы хотят попросить у власти Германии долгосрочные визы для всех иноагентов.

Скорее всего, "мероприятие" пройдёт в берлинской галерее, которую Гельман* с неназванными партнёрами открыл несколько месяцев назад. Все экспонаты внутри сгенерированы с помощью ИИ. Сам Марат Гельман* уже "нагенерировал" автопортрет в виде кровожадного кровопийцы.

Сгенерированный ИИ автопортрет Марата Гельмана*. Фото © Guelmanundunbekannt.com

Почему Марат Гельман* иноагент

— Русские. В погонах и без, уходите с Украины. Жители ДНР и ЛНР, желающие жить в России, собирайте скарб и переезжайте. Донецк — территория Украины. Хотите в Россию — она большая, примет, — призывал галерист ещё в 2017 году.

— Нужна ли России идеология и все эти духовные скрепы? Как разлюбить КГБ, РПЦ, царя и войну? — рассуждал Гельман* в эфире иноагентских СМИ сразу после начала СВО.

— Что касается раздела России, что касается сепаратизма в России, его всё это время загоняли в подполье. Меня, например, вызывали в ФСБ, когда я устроил выставку "Соединённые штаты Сибири", которая обыгрывала идею Сибирской республики. Конечно, это будет непросто. Но, как только Москва ослабнет, этого не избежать. Первой будет Башкирия, потом остальные национальные республики. [На месте России] Будет много стран, — предсказал Гельман* для украинских Youtube-каналов недавно.

Как Марат Гельман* повлиял на российское современное искусство

— Марат Гельман* сделал себе имя на андеграундном хорроре. Под эгидой его гостеприимной галереи убивали животных, бегали голые на четвереньках по улицам, кусались, испражнялись перед картинами, рисовали кровью и т.д. и т.п. В общем, штука обычная — в масштабах отдельно взятых антресолей и в благополучном обществе. Но делалось это в обществе переходном, в девяностых. Причём Гельман норовил придать идиотским садомазохистским хеппенингам социальное звучание. Чтобы на всю страну и на первых полосах газет, — сетовал известный публицист Дмитрий Галковский, сокрушавшись, что скандальный галерист слишком сильно повлиял на развитие современного искусства в России.

По мнению Галковского, которое он высказывал ещё в 2019 году, Гельман* мог изначально быть завербован СБУ. Основания для такой версии имеются...

Акция одного из птенцов Марата Гельмана*. Фото © Osmopolis.ru

На российском культурно-политическом небосклоне звезда Марата Гельмана* загорелась в 1990 году. С успехом прошла первая организованная им в Москве выставка, состоявшая целиком из работ молодых украинских художников. В том же году он открыл одну из первых в нашей стране частных галерей. Среди выставляемых в ней "художников" были: Анатолий Осмоловский, выложивший телами сподвижников слово из трёх букв на Красной площади; Олег Кулик, голым изображавший собаку и лаявший на прохожих; а также Александр Бренер, прилюдно ублажавший себя на вышке осушенного и подготовленного к переустройству в храм Христа Спасителя бассейна "Москва".

Художник Олег Кулик возле одной из своих работ, где вжился в образ собаки. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

В девяностых Марат Гельман*, с одной стороны, участвовал в пиаре генерала Александра Лебедя, с другой — устраивал акции, компрометирующие остальных конкурентов Бориса Ельцина. Современники отмечали крайне провокационные, граничащие с подлостью методы Гельмана*. Например, в его галерее изготавливали фальшивые листовки от имени КПРФ. На них были пародийные лозунги типа "Коммунизм — двухтысячелетняя мечта человечества!" или "Омытая нечистой кровью Россия восстанет под десницей Зюганова!". Эти листовки предварительно намазывались клеем с тыльной стороны и раздавались на улице.

Последнюю политическую кампанию Марат Гельман* провёл якобы в 2004 году — он об этом сообщил сам, причём почему-то в интервью одному из украинских изданий. "Не хочу тратить время попусту".

После участия в предвыборных кампаниях, по информации ряда СМИ, у галериста появилась роскошная квартира на Остоженке — самом дорогом районе Москвы.

Марат Гельман* (справа), доверяли такие проекты, как обустройство Гостиного двора. 9 декабря 1997 года. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

В 2008 году по приглашению друга — губернатора Пермского края Олега Чиркунова — галерист начал развивать творческую жизнь в Перми, получив в управление целый музей. Первая выставка, устроенная Гельманом*, имела говорящее название "Русское бедное". Суть соответствовала. Уже в 2011-м у музея начались проблемы из-за вопросов к расходованию бюджетных средств. Прошла аудиторская проверка, результаты которой не были опубликованы. Губернатора сняли с поста, и он переехал то ли во Францию, то ли в Швейцарию. А лебединой песней пермского музея во главе с Гельманом* стала выставка Welcome! Sochi-2014, где зло высмеивалась сочинская Олимпиада. Гельмана* уволили, и он тоже уехал, но только в Черногорию.

Пусть сам Гельман* давно не в России. Но некоторые его ученики, объединившись в Ассоциацию галерей, до сих пор "развивают" современное искусство в России. Так, в сентябре 2022 года они задали тон 10-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, прошедшей в столичном Гостином дворе. Лейтмотивом ярмарки стало высмеивание и СССР, и современной России.







Какие активы могут оставаться у Гельмана* в России

Вплоть до начала СВО в уже упомянутой роскошной квартире Гельмана* на Остоженке постоянно жила его вторая по счёту супруга. Возможно, он и сам там находился вместе с ней, только скрывал это. Как бы то ни было, летом прошлого года жильё галериста продали за сумму в 90 млн рублей. Лайф нашёл уже закрытое объявление, размещённое на специализированных порталах с соответствующим ценником.

— Дизайнерская квартира в "доме под рюмкой" — одном из самых известных, отлично сохранившихся и отреставрированных дореволюционных особняков Москвы. Площадь 156,8 квадрата. Высота потолков 3,5 метра. Из окон открывается вид на храм Христа Спасителя. В десяти минутах ходьбы Кремль, рукой подать до бульваров, набережной реки и Арбата, — гласило объявление.





Вероятно, у Марата Гельмана* всё ещё остаётся в Москве трёшка стоимостью до 50 млн рублей в не менее знаменитом "доме Минсельхоза" — это монументальная сталинка на проспекте Мира (напротив ВДНХ).

Где сейчас Марат Гельман*

В Черногории, куда Марат Гельман* эмигрировал в 2014 году, у него есть бизнес. Он открыл в пригороде Будвы арт-центр Dukley, через который поддерживает молодых художников. Творческое пространство располагается в одноимённом жилом комплексе, который местные называют "районом для миллионеров". В одном из таунхаусов на побережье Чёрного моря Марат Гельман* и поселился. Стоимость такой резиденции от 800 тысяч евро. К слову, ЖК Dukley построили по заказу осуждённого в России за мошенничество бизнесмена Сергея Полонского.

ЖК Dukley. Фото © Dukleytivat.com

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Коллекционер, галерист и публицист Марат Гельман около картины художников Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой "Марат, ты жадный упырь" (1994 г.) во время выставки "Дар Марата". Москва, февраль 2020 года. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков Почему Гельман* собирает первый съезд иноагентов? 0 Он профессиональный политтехнолог, хочет стать лидером Чтобы получать финансовую поддержку от Запада Я не знаю, кто такой Гельман*, мне нет до него дела

Авторы Пётр Егоров