Язык-бритва: Как экс-олигарх Сергей Полонский запустил курсы успешного успеха, чтобы не утонуть в долгах Официальный совокупный долг беглого эксцентричного девелопера Сергея Полонского достиг 50 млн рублей. Это последствия неосторожных высказываний и небрежности в формулировках. Теперь он пытается заработать на курсах личностного роста. Как он живёт? 11 декабря, 21:40 Сергей Полонский. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock , ТАСС / Антон Новодережкин

Откуда у бизнесмена долги

К многомиллионным долгам бывшего миллиардера Сергея Полонского теперь прибавилось ещё 20 млн рублей. На днях Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По решению суда Полонский обязан заплатить 10 млн руб. за моральный и 10 млн за репутационный вред, хотя адвокаты Дерипаски изначально требовали взыскать со скандалиста 2 млрд. Кроме того, на случай, если ответчик будет срывать исполнение судебного решения, ему придётся заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

На сегодняшний день только официально Полонский должен около 30 млн рублей. В совокупности с очередным проигранным иском — уже 50 млн. Фото © fssp.gov.ru

Сможет ли Полонский заплатить деньги — вопрос открытый. На сегодняшний день в его отношении открыты 12 исполнительных производств на общую сумму почти 30 млн рублей. Взыскивать долги офицеры ФССП приходят в девятиэтажную панельную брежневку, расположенную на Волгоградском проспекте в квартале от одноимённой станции метро — это на юго-востоке столицы. Именно здесь, по данным судебных приставов, сейчас зарегистрирован строитель башни "Федерация" в "Москве-Сити".

Как богател девелопер

Сейчас даже сложно представить, что некогда Полонский прославился фразой "У кого нет миллиарда, могут идти в ж**у", мог позволить себе элитную недвижимость и парк роскошных автомобилей типа спорткаров Aston Martin и Porsche, не говоря уже о разных "мерседесах". До середины нулевых дела бывшего владельца Mirax Group шли отлично и будущее казалось безоблачным.

До середины нулевых дела бывшего владельца Mirax Group Полонского шли отлично и будущее казалось безоблачным. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

До кризиса 2008 года он считался одним из богатейших предпринимателей России, его девелоперская компания в РФ входила в тройку крупнейших. Самым заметным проектом этой компании считается небоскрёб "Федерация" в комплексе "Москва-Сити".

В 2011 году журнал Forbes признал его одним из наиболее эксцентричных российских бизнесменов, хотя в тот момент дела Полонского уже окончательно подошли к краху. В том же году он закрыл компанию Mirax, которая существовала с 1994 года и изначально называлась "Строймонтаж".

На тот момент её долги достигали $600 млн. Комментируя создавшуюся ситуацию на своей пресс-конференции, Полонский тогда заявил: "С этой минуты прошу больше не считать меня бизнесменом".

Борясь за проект ЖК "Кутузовская миля", Полонский объявлял голодовки и ночевал на стройке. Фото © ТАСС / Митя Алешковский

Последний проект Полонского

Пожалуй, последним гвоздём в крышку гроба бизнеса Полонского стал ЖК "Кутузовская миля" — один из самых скандальных долгостроев Москвы. Тогда застройщик — Федеральный центр социального развития (ФЦСР) — успел поднять лишь несколько корпусов, однако в 2008 году из-за разразившегося финансового кризиса строительство "Мили" было приостановлено. Пострадали и другие строительные контракты Сергея Полонского: в США, Швейцарии, Черногории, а в России оказалось заморожено строительство башни "Федерация".

Партнёры Полонского начали выходить из проектов — в частности, из строительства "Кутузовской мили" вышел ФЦСР. Это привело к долгим судебным разбирательствам, а также к уголовному преследованию самого бизнесмена, которого заподозрили в мошенничестве. Тогда следствие посчитало, что предварительные договоры купли-продажи квартир в квартале не соответствовали проектной документации, а вырученные деньги шли в том числе на другие проекты Mirax Group.

ЖК "Кутузовская миля" — проект, окончательно похоронивший Полонского как девелопера. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

В результате конфликта с ФЦСР Полонский сначала объявил голодовку, а после возбуждения в отношении него уголовного дела покинул Россию и осел в Камбодже.

В 2013 году Следственный комитет РФ заочно обвинил Полонского в мошенничестве и хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков ЖК "Кутузовская миля", после чего предприниматель был объявлен в международный розыск.

В 2015 году российские правоохранительные органы сумели депортировать Полонского на родину, и уже в России суд признал его виновным по делу о хищении и приговорил к пяти годам лишения свободы. Тем не менее бизнесмена освободили прямо в зале суда в связи с истечением срока давности. До бегства из страны он продолжал заниматься разным бизнесом.

Интересно, что как ИП в России Полонский никогда не работал. Фото © spark-interfax.ru

Как Полонский бросил бизнес и сбежал за границу

За свою бизнес-карьеру Полонский учредил около 70 юрлиц, в основном связанных со строительством или управлением недвижимостью. К текущему моменту почти все они ликвидированы, хотя оставшиеся могли бы генерировать для скандалиста неплохие деньги. Например, производитель лекарств "Мираксбиофарма", из капитала которого коммерсант вышел в 2022 году, за прошлый год смог выручить без малого полмиллиарда рублей.

Однако осенью 2022 года экс-девелоперу стало не до бизнеса: из-за начавшейся частичной мобилизации Полонский решил, что может подпасть под призыв — в своё время он служил в ВДВ и всё ещё находился в призывном возрасте. Несмотря на многомиллионные долги, из-за которых он должен был быть невыездным из страны, бывший олигарх всё же ухитрился выехать за границу — в Дубай.

Судя по тому, что Полонского можно часто встретить в различных местных телеграм-чатах, бывший бизнесмен по-прежнему находится в ОАЭ. Немудрено, поскольку после начала СВО Эмираты превратились в площадку для тусовок различных беглых из России криптоинвесторов, брокеров, блогеров, инфоцыган и просто праздно проматывающих состояния бизнесменов.

Вынесение приговора бизнесмену С. Полонскому, обвиняемому в мошенничестве, в Пресненском суде. 2017 год. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Чем занимается Полонский

Судя по скандальной репутации бывшего девелопера, к подобным "движам" он относится с одобрением. Оттуда он ведёт свои блоги, мастер-классы и раздаёт интервью. Недавно экс-девелопер написал книгу "Взламывая стереотипы", а также запустил курсы успешного успеха по ведению бизнеса "Взламывая пространство". Книжка и курс продвигались как очередной лайфхак по предпринимательству, нестандартному мышлению и прочим фишкам от некогда успешного бизнесмена. Поучаствовать в марафонах Полонского можно было за 33 333 рубля.

Со свойственной Полонскому экспрессией он называет свои проекты событиями мирового масштаба. Фото © t.me / polonsky

Как публика восприняла нового конкурента Шабутдинова, можно понять по реакции на его книжку: некоторым читателям текст напомнил "мысленную кашу", из-за чего им "не зашло", другие же отмечали, что чем-то она всё же может быть полезна: "Есть ценные мысли, есть инсайты, но с учётом сложного потока сознания автора и непродуманной структуры изложения книга получилась немного запутанной".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s.polonium Почему Полонский до сих пор чувствует себя богатым и влиятельным? 0 Он не может поверить в то, что у него ничего нет Чтобы продавать свои курсы успешного успеха Я не слежу за жизнью олигархов, у меня своих проблем хватает

Авторы Евгений Кузнецов