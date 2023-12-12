Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

МВФ одобрил очередной транш для Украины на 900 млн долларов

Россия вводит временный запрет на экспорт пшеницы для стабилизации цен

МВД РФ выступило против возвращения штрафов за среднюю скорость

16-летняя россиянка Мирра Андреева стала новичком года в рейтинге WTA

Объявлена минимальная стоимость пачки сигарет в России в 2024 году

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Входы ещё в две станции метро Киева ушли под воду

Россия нашла новые свидетельства биодеятельности Пентагона на Украине во время СВО

"Наши дети будут лучше нас": Путин оставил пронзительное послание в архангельской школе № 7

Посла Дании вызвали на ковёр в МИД за скандальное интервью о России

Язык-бритва: Как экс-олигарх Сергей Полонский запустил курсы успешного успеха, чтобы не утонуть в долгах

Официальный совокупный долг беглого эксцентричного девелопера Сергея Полонского достиг 50 млн рублей. Это последствия неосторожных высказываний и небрежности в формулировках. Теперь он пытается заработать на курсах личностного роста. Как он живёт?

11 декабря, 21:40
<p>Сергей Полонский. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock , ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Сергей Полонский. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock , ТАСС / Антон Новодережкин

Откуда у бизнесмена долги

К многомиллионным долгам бывшего миллиардера Сергея Полонского теперь прибавилось ещё 20 млн рублей. На днях Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По решению суда Полонский обязан заплатить 10 млн руб. за моральный и 10 млн за репутационный вред, хотя адвокаты Дерипаски изначально требовали взыскать со скандалиста 2 млрд. Кроме того, на случай, если ответчик будет срывать исполнение судебного решения, ему придётся заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

На сегодняшний день только официально Полонский должен около 30 млн рублей. В совокупности с очередным проигранным иском — уже 50 млн. Фото © fssp.gov.ru

На сегодняшний день только официально Полонский должен около 30 млн рублей. В совокупности с очередным проигранным иском — уже 50 млн. Фото © fssp.gov.ru

Сможет ли Полонский заплатить деньги — вопрос открытый. На сегодняшний день в его отношении открыты 12 исполнительных производств на общую сумму почти 30 млн рублей. Взыскивать долги офицеры ФССП приходят в девятиэтажную панельную брежневку, расположенную на Волгоградском проспекте в квартале от одноимённой станции метро — это на юго-востоке столицы. Именно здесь, по данным судебных приставов, сейчас зарегистрирован строитель башни "Федерация" в "Москве-Сити".

Как богател девелопер

Сейчас даже сложно представить, что некогда Полонский прославился фразой "У кого нет миллиарда, могут идти в ж**у", мог позволить себе элитную недвижимость и парк роскошных автомобилей типа спорткаров Aston Martin и Porsche, не говоря уже о разных "мерседесах". До середины нулевых дела бывшего владельца Mirax Group шли отлично и будущее казалось безоблачным.

До середины нулевых дела бывшего владельца Mirax Group Полонского шли отлично и будущее казалось безоблачным. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

До середины нулевых дела бывшего владельца Mirax Group Полонского шли отлично и будущее казалось безоблачным. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

До кризиса 2008 года он считался одним из богатейших предпринимателей России, его девелоперская компания в РФ входила в тройку крупнейших. Самым заметным проектом этой компании считается небоскрёб "Федерация" в комплексе "Москва-Сити".

Зачем советская звезда София Ротару усадила святого Николая на колени боевика ВСУ

Зачем советская звезда София Ротару усадила святого Николая на колени боевика ВСУ

В 2011 году журнал Forbes признал его одним из наиболее эксцентричных российских бизнесменов, хотя в тот момент дела Полонского уже окончательно подошли к краху. В том же году он закрыл компанию Mirax, которая существовала с 1994 года и изначально называлась "Строймонтаж".

На тот момент её долги достигали $600 млн. Комментируя создавшуюся ситуацию на своей пресс-конференции, Полонский тогда заявил: "С этой минуты прошу больше не считать меня бизнесменом".

Борясь за проект ЖК "Кутузовская миля", Полонский объявлял голодовки и ночевал на стройке. Фото © ТАСС / Митя Алешковский

Борясь за проект ЖК "Кутузовская миля", Полонский объявлял голодовки и ночевал на стройке. Фото © ТАСС / Митя Алешковский

Последний проект Полонского

Пожалуй, последним гвоздём в крышку гроба бизнеса Полонского стал ЖК "Кутузовская миля" — один из самых скандальных долгостроев Москвы. Тогда застройщик — Федеральный центр социального развития (ФЦСР) — успел поднять лишь несколько корпусов, однако в 2008 году из-за разразившегося финансового кризиса строительство "Мили" было приостановлено. Пострадали и другие строительные контракты Сергея Полонского: в США, Швейцарии, Черногории, а в России оказалось заморожено строительство башни "Федерация".

Партнёры Полонского начали выходить из проектов — в частности, из строительства "Кутузовской мили" вышел ФЦСР. Это привело к долгим судебным разбирательствам, а также к уголовному преследованию самого бизнесмена, которого заподозрили в мошенничестве. Тогда следствие посчитало, что предварительные договоры купли-продажи квартир в квартале не соответствовали проектной документации, а вырученные деньги шли в том числе на другие проекты Mirax Group.

ЖК "Кутузовская миля" — проект, окончательно похоронивший Полонского как девелопера. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

ЖК "Кутузовская миля" — проект, окончательно похоронивший Полонского как девелопера. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

В результате конфликта с ФЦСР Полонский сначала объявил голодовку, а после возбуждения в отношении него уголовного дела покинул Россию и осел в Камбодже.

В 2013 году Следственный комитет РФ заочно обвинил Полонского в мошенничестве и хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков ЖК "Кутузовская миля", после чего предприниматель был объявлен в международный розыск.

В 2015 году российские правоохранительные органы сумели депортировать Полонского на родину, и уже в России суд признал его виновным по делу о хищении и приговорил к пяти годам лишения свободы. Тем не менее бизнесмена освободили прямо в зале суда в связи с истечением срока давности. До бегства из страны он продолжал заниматься разным бизнесом.

Интересно, что как ИП в России Полонский никогда не работал. Фото © spark-interfax.ru

Интересно, что как ИП в России Полонский никогда не работал. Фото © spark-interfax.ru

Как Полонский бросил бизнес и сбежал за границу

За свою бизнес-карьеру Полонский учредил около 70 юрлиц, в основном связанных со строительством или управлением недвижимостью. К текущему моменту почти все они ликвидированы, хотя оставшиеся могли бы генерировать для скандалиста неплохие деньги. Например, производитель лекарств "Мираксбиофарма", из капитала которого коммерсант вышел в 2022 году, за прошлый год смог выручить без малого полмиллиарда рублей.

Однако осенью 2022 года экс-девелоперу стало не до бизнеса: из-за начавшейся частичной мобилизации Полонский решил, что может подпасть под призыв — в своё время он служил в ВДВ и всё ещё находился в призывном возрасте. Несмотря на многомиллионные долги, из-за которых он должен был быть невыездным из страны, бывший олигарх всё же ухитрился выехать за границу — в Дубай.

Судя по тому, что Полонского можно часто встретить в различных местных телеграм-чатах, бывший бизнесмен по-прежнему находится в ОАЭ. Немудрено, поскольку после начала СВО Эмираты превратились в площадку для тусовок различных беглых из России криптоинвесторов, брокеров, блогеров, инфоцыган и просто праздно проматывающих состояния бизнесменов.

Вынесение приговора бизнесмену С. Полонскому, обвиняемому в мошенничестве, в Пресненском суде. 2017 год. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Вынесение приговора бизнесмену С. Полонскому, обвиняемому в мошенничестве, в Пресненском суде. 2017 год. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Чем занимается Полонский

Судя по скандальной репутации бывшего девелопера, к подобным "движам" он относится с одобрением. Оттуда он ведёт свои блоги, мастер-классы и раздаёт интервью. Недавно экс-девелопер написал книгу "Взламывая стереотипы", а также запустил курсы успешного успеха по ведению бизнеса "Взламывая пространство". Книжка и курс продвигались как очередной лайфхак по предпринимательству, нестандартному мышлению и прочим фишкам от некогда успешного бизнесмена. Поучаствовать в марафонах Полонского можно было за 33 333 рубля.

Со свойственной Полонскому экспрессией он называет свои проекты событиями мирового масштаба. Фото © t.me / polonsky

Со свойственной Полонскому экспрессией он называет свои проекты событиями мирового масштаба. Фото © t.me / polonsky

Как публика восприняла нового конкурента Шабутдинова, можно понять по реакции на его книжку: некоторым читателям текст напомнил "мысленную кашу", из-за чего им "не зашло", другие же отмечали, что чем-то она всё же может быть полезна: "Есть ценные мысли, есть инсайты, но с учётом сложного потока сознания автора и непродуманной структуры изложения книга получилась немного запутанной".

https://static.life.ru/publications/2023/12/11/721456486880.4832.webp

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s.polonium

Почему Полонский до сих пор чувствует себя богатым и влиятельным?

0
Замуж за Собчак: На что готов предатель Моргенштерн, чтобы вернуться на заработки в Россию

Замуж за Собчак: На что готов предатель Моргенштерн, чтобы вернуться на заработки в Россию

Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!