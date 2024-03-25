Иосиф Пригожин прошёлся по ехидному Назарову и беглым звёздам, молчащим о бойне в "Крокусе"
Иосиф Пригожин возмутился издевательским стишком Дмитрия Назарова о "Крокусе"
Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Известный музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин раскритиковал артиста Дмитрия Назарова, который после теракта выложил в своих соцсетях видео с четверостишием о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Он признался Life.ru, что его задело молчание российских звёзд о постигшей родину трагедии.
"Знаете, только один вопрос у меня, что с ними, что с их головами. Я, правда, не понимаю! Дело всё в том, что это общая трагедия, это горе. Вы знаете, вопрос в том, что это же не первый раз, это и не только в России, вспомните, когда это (теракт. — Прим. Life.ru) во Франции случилось", — недоумевает Иосиф Пригожин.
Сам факт гибели людей, по словам продюсера, вызывает как минимум сострадание. Он раскритиковал поведение и других уехавших из страны артистов, которые проигнорировали случившееся. Если человеку не нравится страна, в которой он вырос и много всего получил, то следует выражать сочувствие не политикам, но жертвам теракта, и это будет справедливо, считает Пригожин.
"Они все себя очень странно ведут. Слава богу, что мы не были друзьями, мы снимались в одном сериале вместе, в сериале "Кухня", потом мы снимались у него в передаче, где готовили, на НТВ. Мы особо не дружили. Но, вообще, у меня вызывает волнение эта тема. Просто мне жалко их. Что с их головами? Ведь произошла такая мощная трагедия", — вопрошает продюсер.
Помимо публичных действий Дмитрия Назарова Иосиф Пригожин отметил отсутствие солидарности мировой музыкальной индустрии, ведь "Крокус", в котором выступало множество известных артистов, построили бизнесмены, а не политики. Было бы правильно и уместно выложить хотя бы фотографию и сказать какие-то тёплые слова в адрес жертв этой трагедии, заключил он.
Ранее известный адвокат Иван Соловьёв призвал лишить актёра Дмитрия Назарова звания "Заслуженный артист России" за его слова после трагедии "Крокуса". Он считает, что каждый уехавший из РФ артист должен выступить с осуждением ужасного теракта в Подмосковье, однако звезда сериала "Кухня" в этом вопросе прошёл точку невозврата, выпустив видео со своим издевательским стишком вместо выражения соболезнований семьям погибших и пострадавшим от рук террористов.