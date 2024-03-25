Регион

Уведомления отключены

25 марта, 17:07

Иосиф Пригожин прошёлся по ехидному Назарову и беглым звёздам, молчащим о бойне в "Крокусе"

Иосиф Пригожин возмутился издевательским стишком Дмитрия Назарова о "Крокусе"

Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Известный музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин раскритиковал артиста Дмитрия Назарова, который после теракта выложил в своих соцсетях видео с четверостишием о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Он признался Life.ru, что его задело молчание российских звёзд о постигшей родину трагедии.

"Знаете, только один вопрос у меня, что с ними, что с их головами. Я, правда, не понимаю! Дело всё в том, что это общая трагедия, это горе. Вы знаете, вопрос в том, что это же не первый раз, это и не только в России, вспомните, когда это (теракт. — Прим. Life.ru) во Франции случилось", недоумевает Иосиф Пригожин.

Сам факт гибели людей, по словам продюсера, вызывает как минимум сострадание. Он раскритиковал поведение и других уехавших из страны артистов, которые проигнорировали случившееся. Если человеку не нравится страна, в которой он вырос и много всего получил, то следует выражать сочувствие не политикам, но жертвам теракта, и это будет справедливо, считает Пригожин.

"Они все себя очень странно ведут. Слава богу, что мы не были друзьями, мы снимались в одном сериале вместе, в сериале "Кухня", потом мы снимались у него в передаче, где готовили, на НТВ. Мы особо не дружили. Но, вообще, у меня вызывает волнение эта тема. Просто мне жалко их. Что с их головами? Ведь произошла такая мощная трагедия", — вопрошает продюсер.

Помимо публичных действий Дмитрия Назарова Иосиф Пригожин отметил отсутствие солидарности мировой музыкальной индустрии, ведь "Крокус", в котором выступало множество известных артистов, построили бизнесмены, а не политики. Было бы правильно и уместно выложить хотя бы фотографию и сказать какие-то тёплые слова в адрес жертв этой трагедии, заключил он.

Shaman перевёл 5 млн на помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Shaman перевёл 5 млн на помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Ранее известный адвокат Иван Соловьёв призвал лишить актёра Дмитрия Назарова звания "Заслуженный артист России" за его слова после трагедии "Крокуса". Он считает, что каждый уехавший из РФ артист должен выступить с осуждением ужасного теракта в Подмосковье, однако звезда сериала "Кухня" в этом вопросе прошёл точку невозврата, выпустив видео со своим издевательским стишком вместо выражения соболезнований семьям погибших и пострадавшим от рук террористов.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • дмитрийназаров
  • Иосиф Пригожин
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров