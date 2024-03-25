Shaman перевёл 5 млн на помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) перечислил пять миллионов рублей благотворительной организации "Российский Красный Крест" (РКК) в помощь пострадавшим при чудовищном теракте в "Крокус сити холле", который произошёл 22 марта.

"Родные, пять миллионов рублей уже переведены РКК на помощь пострадавшим. Продолжаем обрабатывать запросы. Это только начало", — сообщил исполнитель у себя в Telegram-канале.