Shaman перевёл 5 млн на помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Скриншот видео © YouTube / SHAMAN
Певец Shaman (Ярослав Дронов) перечислил пять миллионов рублей благотворительной организации "Российский Красный Крест" (РКК) в помощь пострадавшим при чудовищном теракте в "Крокус сити холле", который произошёл 22 марта.
Фото © Telegram / SHAMAN
"Родные, пять миллионов рублей уже переведены РКК на помощь пострадавшим. Продолжаем обрабатывать запросы. Это только начало", — сообщил исполнитель у себя в Telegram-канале.
Напомним, теракт унёс жизни 137 человек, ещё 182 человека пострадали. Списки опубликованы здесь. Соболезнования в связи с трагедией уже высказал певец Филипп Киркоров, а Григорий Лепс обрушился с проклятиями на всех организаторов теракта. Дима Билан тоже не остался в стороне, выразив свою поддержку пострадавшим той страшной ночью. А Тимати выразил уверенность в том, что террористов ждёт ад за хладнокровное убийство невинных людей. Shaman выпустил разбивающую сердце песню-реквием о теракте в "Крокусе", а также возложил цветы к мемориалу у места гибели людей. А вот Алла Пугачёва проигнорировала трагедию, но пожалела украинскую певицу из-за отмены концерта.