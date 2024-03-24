Тимати на акции у "Крокуса" предрёк ад террористам за убийство 137 человек
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) пришёл к красногорскому концертному залу "Крокус сити холл" на акцию в память о погибших во время теракта. Он подчеркнул, что террористов ждёт ад за хладнокровное убийство невинных людей.
Тимати обратился к врагам на акции у "Крокуса" в память о погибших при теракте. Видео © Life.ru
"Грустно очень, что такие чудовищные вещи происходят в моём городе, где я родился и жизнь прожил. Руками заказчиков пытаются расколоть единство в нашей стране. Хочется ещё раз напомнить всем правым и ультраправым формированиям не вестись на эти провокации и не разжигать межнациональную рознь", — сказал исполнитель.
Он считает, что российский народ пытаются расколоть изнутри. Но, по убеждению Тимати, эти попытки тщетны. А вот за зверства террористам придётся ответить не только в этом мире, но и в вечном. Рэпер добавил, что их ждёт ад.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ уже сообщил о 137 погибших. По неподтверждённой информации, количество смертей достигает 143, пострадавших — 180. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. На месте ЧП продолжается разбор завалов.
Life.ru