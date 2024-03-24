Тимати на акции у "Крокуса" предрёк ад террористам за убийство 137 человек

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) пришёл к красногорскому концертному залу "Крокус сити холл" на акцию в память о погибших во время теракта. Он подчеркнул, что террористов ждёт ад за хладнокровное убийство невинных людей.

Тимати обратился к врагам на акции у "Крокуса" в память о погибших при теракте. Видео © Life.ru

"Грустно очень, что такие чудовищные вещи происходят в моём городе, где я родился и жизнь прожил. Руками заказчиков пытаются расколоть единство в нашей стране. Хочется ещё раз напомнить всем правым и ультраправым формированиям не вестись на эти провокации и не разжигать межнациональную рознь", — сказал исполнитель.