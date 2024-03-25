Звезду "Кухни" требуют лишить звания народного артиста за глумление над терактом

Звезду "Кухни" Дмитрия Назарова, который поглумился над терактом в "Крокусе" в новом стихе, призвали лишить звания "Народный артист России". С таким предложением выступил заслуженный юрист, учёный-правовед и доктор юридических наук Иван Соловьёв в беседе с RT.

По оценке юриста, после трагедии пробил "час истины" для известных личностей, которые уехали из России, но продолжали принимать активное участие в социальной и политической жизни страны. Соловьёв уверен, что любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный теракт — "без аллегорий, иносказаний, намёков и больных стихотворных фантазий". В противном случае, как заметил учёный, он априори безразличен или поддерживает террористов. Страшнее всего, когда такие поступки совершает человек, считающий или считавший Россию своей Родиной. Назаров прошёл точку полного невозврата в этом вопросе, считает юрист.

"В отношении тех, в чьих действиях есть состав преступления — публичное оправдание терроризма, должны быть возбуждены уголовные дела. С последующими, пусть даже и заочными, приговорами и объявлением в международный розыск. Если составов преступлений в их действиях не усматривается, то необходимо создать список таких лиц, дав их высказываниям государственную публичную моральную оценку", — предлагает Соловьёв.