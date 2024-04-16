"Сердце остановилось": Куклачёв рассказал, как его вытащили с того света после инфаркта
Юрий Куклачёв заявил, что остался жив благодаря хирургу с золотыми руками
Создатель Театра кошек Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Театр кошек Куклачёва
Знаменитому российскому клоуну и основателю Театра кошек Юрию Куклачёву спас жизнь хирург, который смог запустить заново остановившееся после инфаркта сердце артиста, когда того доставили в больницу и положили на операционный стол. Об этом рассказал сам дрессировщик кошек в беседе с журналистами.
"Меня спас хирург с золотыми руками. Буквально вытащил с того света. Ведь когда меня привезли в больницу, сердце остановилось прямо на операционном столе. Он запустил моё сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь", — поделился артист в беседе с "Вечерней Москвой".
Куклачёв отметил, что сейчас ему предстоит период реабилитации. В теле должны прижиться пять стентов, которые поставили хирурги. И если так произойдёт, то "можно расслабиться" ещё лет на пять, отметил клоун.
Напомним, артисту стало плохо, когда он давал выступление в день своего 75-летия — 12 апреля. Сперва ухудшение состояния списали на защемление нерва, но позже стало понятно, что у дрессировщика обширный инфаркт. Куклачёва вовремя госпитализировали, и это вместе с грамотными действиями врачей, которые провели ему трёхчасовую операцию, осложнённую случившейся в процессе остановкой сердца, спасло ему жизнь.