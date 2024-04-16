"Сердце остановилось": Куклачёв рассказал, как его вытащили с того света после инфаркта

Знаменитому российскому клоуну и основателю Театра кошек Юрию Куклачёву спас жизнь хирург, который смог запустить заново остановившееся после инфаркта сердце артиста, когда того доставили в больницу и положили на операционный стол. Об этом рассказал сам дрессировщик кошек в беседе с журналистами.

"Меня спас хирург с золотыми руками. Буквально вытащил с того света. Ведь когда меня привезли в больницу, сердце остановилось прямо на операционном столе. Он запустил моё сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь", — поделился артист в беседе с "Вечерней Москвой".