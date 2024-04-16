Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 12:38

"Сердце остановилось": Куклачёв рассказал, как его вытащили с того света после инфаркта

Юрий Куклачёв заявил, что остался жив благодаря хирургу с золотыми руками

Создатель Театра кошек Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Театр кошек Куклачёва

Создатель Театра кошек Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Театр кошек Куклачёва

Знаменитому российскому клоуну и основателю Театра кошек Юрию Куклачёву спас жизнь хирург, который смог запустить заново остановившееся после инфаркта сердце артиста, когда того доставили в больницу и положили на операционный стол. Об этом рассказал сам дрессировщик кошек в беседе с журналистами.

"Меня спас хирург с золотыми руками. Буквально вытащил с того света. Ведь когда меня привезли в больницу, сердце остановилось прямо на операционном столе. Он запустил моё сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь", поделился артист в беседе с "Вечерней Москвой".

Куклачёв отметил, что сейчас ему предстоит период реабилитации. В теле должны прижиться пять стентов, которые поставили хирурги. И если так произойдёт, то "можно расслабиться" ещё лет на пять, отметил клоун.

"Съездите посмотрите": Хайдаров прокомментировал информацию о приостановке работы его клиники
"Съездите посмотрите": Хайдаров прокомментировал информацию о приостановке работы его клиники

Напомним, артисту стало плохо, когда он давал выступление в день своего 75-летия — 12 апреля. Сперва ухудшение состояния списали на защемление нерва, но позже стало понятно, что у дрессировщика обширный инфаркт. Куклачёва вовремя госпитализировали, и это вместе с грамотными действиями врачей, которые провели ему трёхчасовую операцию, осложнённую случившейся в процессе остановкой сердца, спасло ему жизнь.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • юрийкуклачев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров