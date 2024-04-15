"Съездите посмотрите": Хайдаров прокомментировал информацию о приостановке работы его клиники
Звёздный хирург Тимур Хайдаров опроверг данные о приостановке работы его клиники
Тимур Хайдаров в операционной. Обложка © VK / Тимур Хайдаров
Клиника IQ Plastique в Москве продолжает работать, заявил её владелец, звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров. Он утверждает, что никаких официальных постановлений о приостановлении деятельности медучреждения не было.
"Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает", — отметил хирург в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, проблемы у Тимура Хайдарова начались после недавней смерти одного из его клиентов — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Он скончался спустя десять дней после операции по резекции желудка. Возбуждено уголовное дело. Эксперты считают, что причиной смерти стало острое воспаление брюшины, развившееся через два дня после вмешательств. По данным Life.ru, правоохранители опечатали некоторые кабинеты клиники, в них не могут попасть даже сотрудники. Деятельность клиники Хайдарова по оказанию ряда услуг приостановлена. Также обыски прошли в доме пластического хирурга.