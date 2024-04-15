Клинику звёздного хирурга Хайдарова опечатали, а у него дома прошли обыски Приостановлена деятельность клиники звёздного хирурга Тимура Хайдарова 15 апреля, 07:32 Тимур Хайдаров. Обложка © Vk.com / Тимур Хайдаров

В Москве приостановлена деятельность клиники звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. По данным SHOT, 10 апреля там прошли обыски, следователи опечатали кабинеты, с тех пор в эти помещения запрещён вход даже сотрудникам медучреждения. Также обыски прошли в доме самого Хайдарова. Следственные действия касаются дела о смерти пациента IQ Plastique.

Клинику звёздного хирурга Тимура Хайдарова опечатали. Фото © SHOT

Как уточнили в СК, следователи столичного СК при содействии сотрудников подразделений ГУ МВД России по Москве с привлечением специалистов Росздравнадзора провели обыски по месту жительства фактического руководства клиники, генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении клиники.

"Обнаружены и изъяты интересующая документация и носители информации. Фигуранты допрошены, и между ними проведены очные ставки", — говорится в сообщении ведомства.

Авторы Александра Вишнякова