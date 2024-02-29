Подделывают голос и приписывают роман с Киркоровым: На Хайдарова обрушилась волна угроз Хирург Хайдаров сообщил об угрозах после смерти пациента в его клинике в Москве 29 февраля, 16:57 Хирург Тимур Хайдаров рассказал об угрозах после гибели своего пациента. Видео © t.me / SHOT

Звёздный хирург Тимур Хайдаров заявил, что начал получать угрозы после смерти пациента — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Неизвестные даже с помощью нейросети подделывают голос врача и записывают компрометирующие сообщения. Об этом сам врач рассказал в беседе с SHOT.

Хирург Тимур Хайдаров рассказал об угрозах после гибели своего пациента. Видео © t.me / SHOT

Так, одному из сотрудников клиники позвонил неизвестный и голосом Хайдарова начал ругаться и сыпать оскорблениями. Работник пошёл к хирургу за объяснениями, только тогда и выяснилось, что это были мошенники, сформировавшие голос через нейросеть. Помимо того, "ад" происходит и в соцсетях, где врачу устроили настоящую травлю.

"Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы я и Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке", — признался Хайдаров.

Говоря об операции, хирург подчеркнул, что в клинике проводится проверка, а оперировавший пациента сотрудник временно не работает. Он понесёт наказание, если будет установлена его вина, заверил Хайдаров. Он добавил, что плотно сотрудничает со следствием.

Авторы Татьяна Миссуми