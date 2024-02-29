Подделывают голос и приписывают роман с Киркоровым: На Хайдарова обрушилась волна угроз
Хирург Хайдаров сообщил об угрозах после смерти пациента в его клинике в Москве
Звёздный хирург Тимур Хайдаров заявил, что начал получать угрозы после смерти пациента — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Неизвестные даже с помощью нейросети подделывают голос врача и записывают компрометирующие сообщения. Об этом сам врач рассказал в беседе с SHOT.
Так, одному из сотрудников клиники позвонил неизвестный и голосом Хайдарова начал ругаться и сыпать оскорблениями. Работник пошёл к хирургу за объяснениями, только тогда и выяснилось, что это были мошенники, сформировавшие голос через нейросеть. Помимо того, "ад" происходит и в соцсетях, где врачу устроили настоящую травлю.
"Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы я и Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке", — признался Хайдаров.
Говоря об операции, хирург подчеркнул, что в клинике проводится проверка, а оперировавший пациента сотрудник временно не работает. Он понесёт наказание, если будет установлена его вина, заверил Хайдаров. Он добавил, что плотно сотрудничает со следствием.
Напомним, 16 февраля бизнесмену Петру Гаврилову сделали операцию по уменьшению желудка в клинике Тимура Хайдарова в Москве. Пациента выписали, но через 10 дней он умер. СК завёл уголовное дело. Предположительно, мужчина скончался от запущенного острого воспаления брюшины (перитонита), развившегося спустя два дня после операции.