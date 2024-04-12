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12 апреля, 19:10

Юрий Куклачёв едва не уехал в больницу с юбилейного концерта в Москве

SHOT: У артиста Куклачёва защемило нерв во время юбилейного концерта в Москве

Известный клоун Юрий Куклачёв. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Известный клоун Юрий Куклачёв. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Советский и российский артист цирка Юрий Куклачёв во время концерта, приуроченного к его дню рождения, почувствовал себя плохо. Об этом пишет SHOT со ссылкой на ассистентку известного дрессировщика кошек, которая сообщает, что на сцене у него защемило нерв.

Она уточнила, что сейчас с Куклачёвым всё в порядке и его здоровью ничто не угрожает. Юбилейные мероприятия с его участием 13 и 14 апреля состоятся.

Сегодня, 12 апреля, известному цирковому артисту исполнилось 75 лет. Все деньги, вырученные за билеты с юбилейных концертов, Куклачёв направит на восстановление последствий трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус сити холле".

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Ранее с днём рождения Юрия Куклачёва поздравил президент России Владимир Путин. Лидер страны отметил огромный вклад артиста в развитие циркового искусства. Он пожелал имениннику новых творческих успехов и крепкого здоровья.

Владимир Озеров
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