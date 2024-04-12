Путин поздравил Куклачёва с 75-летием, отметив его вклад в цирковое искусство 12 апреля, 16:31 Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР, основателю и художественному руководителю Театра кошек Юрию Куклачёву, которому исполнилось 75 лет. Текст опубликован на сайте Кремля.

"Вы посвятили себя цирковому искусству, развитию его замечательных традиций и многие годы храните верность своему призванию. Основатель уникального Театра кошек, артист, дрессировщик, режиссёр-постановщик — трудно перечислить все грани вашего щедрого, самобытного таланта", — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что Куклачёв и его команда заряжают своих зрителей светлыми эмоциями на протяжении более чем 30 лет. Российский лидер пожелал юбиляру новых творческих свершений и крепкого здоровья.

Ранее артист цирка Юрий Куклачёв заявил, что за терактом в "Крокус сити холле" стоит Запад, который массовым убийством наглядно показал, что ждёт россиян в случае поражения в мировом противостоянии.

Авторы Татьяна Миссуми