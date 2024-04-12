"Это ваши друзья из Кремля!": Путин и Лукашенко позвонили оленеводу Пяку на Ямал

Российский президент Владимир Путин позвонил по телефону главе проживающего на Ямале семейства оленеводов Енксю Пяку и поздравил его с золотой свадьбой. Глава государства набрал ему прямо из Кремля, когда проводил встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко и возвратившимися с МКС космонавтами: россиянином Олегом Новицким и гражданкой Белоруссии Мариной Василевской.

Беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко с оленеводом Енксю Пяком. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Все свои, из Кремля с вами. У нас вот гости здесь. Первая женщина-космонавт Белоруссии, президент Белоруссии. Сегодня ведь праздник — 12 апреля, День космонавтики", — сказал Путин во время разговора. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, он знает, что один из внуков оленевода мечтает посмотреть на старт космического корабля. Более того, он даже пообещал лично этому поспособствовать. "Я обязательно организую, чтобы ваш внук увидел старт корабля", — сказал Путин.

Президент поздравил Пяка с золотой свадьбой, подчеркнул, что у него прекрасная семья, и пожелал оленеводу всего самого доброго. Лукашенко и Новицкий с Василевской тоже нашли тёплые слова для поздравлений и наилучшие пожелания.

"Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем — с золотой свадьбой! И вас, и Зою Игрумовну, и всю вашу семью большую. Всего доброго, успехов! И надеемся, что мы с вами ещё увидимся!" — завершил беседу глава РФ.