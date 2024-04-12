Лукашенко поднял важнейший для Белоруссии вопрос на встрече с Путиным в Кремле

"Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы всё время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит. В СМИ, особенно в России, абсолютно правильно оценивают ситуацию на Украине, всё, что там происходит. Там не только снарядов, людей не хватает", — объяснил белорусский лидер журналистам.