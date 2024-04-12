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12 апреля, 12:31

Лукашенко поднял важнейший для Белоруссии вопрос на встрече с Путиным в Кремле

Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности, касающиеся не только Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Фото © kremlin

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Фото © kremlin

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы безопасности. Тема не касалась Украины, рассказал глава республики по итогам встречи.

"Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы всё время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит. В СМИ, особенно в России, абсолютно правильно оценивают ситуацию на Украине, всё, что там происходит. Там не только снарядов, людей не хватает",  объяснил белорусский лидер журналистам.

Лукашенко обратил внимание на очень серьёзное падение рейтинга Владимира Зеленского на фоне положения ВСУ — "с 98% упал не то до 14%, не то до 30%".

Лукашенко заявил Life.ru, что сейчас — хороший момент для переговоров по Украине
Лукашенко заявил Life.ru, что сейчас — хороший момент для переговоров по Украине

Напомним, в ходе встречи Владимир Путин высказался о попытках Украины победить Россию на поле боя после отказа от переговоров. Он счёл такой план тупиковым, напомнив о желании Москвы завершить всё миром. Александр Лукашенко со своей стороны заявил о готовности Белоруссии вклиниться в разговор двух держав. Также российский лидер прокомментировал удары по энергообъектам Украины, уточнив, что Россия была вынуждена отвечать на действия Киева.

Андрей Бражников
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