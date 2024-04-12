Лукашенко поднял важнейший для Белоруссии вопрос на встрече с Путиным в Кремле
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности, касающиеся не только Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Фото © kremlin
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы безопасности. Тема не касалась Украины, рассказал глава республики по итогам встречи.
"Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы всё время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит. В СМИ, особенно в России, абсолютно правильно оценивают ситуацию на Украине, всё, что там происходит. Там не только снарядов, людей не хватает", — объяснил белорусский лидер журналистам.
Лукашенко обратил внимание на очень серьёзное падение рейтинга Владимира Зеленского на фоне положения ВСУ — "с 98% упал не то до 14%, не то до 30%".
Напомним, в ходе встречи Владимир Путин высказался о попытках Украины победить Россию на поле боя после отказа от переговоров. Он счёл такой план тупиковым, напомнив о желании Москвы завершить всё миром. Александр Лукашенко со своей стороны заявил о готовности Белоруссии вклиниться в разговор двух держав. Также российский лидер прокомментировал удары по энергообъектам Украины, уточнив, что Россия была вынуждена отвечать на действия Киева.