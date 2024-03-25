Юрий Куклачёв требует разбомбить Европу в ответ на теракт в "Крокусе"
Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв
Артист цирка Юрий Куклачёв уверен, что за терактом в "Крокус сити холле" стоит Запад, который массовым убийством наглядно показал, что ждёт россиян в случае поражения в мировом противостоянии. Об этом он сказал cайту MK.ru.
Куклачёв уверен, что страны Запада давно объединились против России и ждут нашей гибели. По его словам, сейчас не время опускать руки, а следует сплотиться и проявить наш народный дух в борьбе с врагом. Артист добавил, что Москва должна жёстче отвечать на любые вызовы извне, в том числе и в отношении украинского конфликта.
"Они [страны Запада] собираются ракеты дальнобойные давать [Украине]? Те, кто даст, преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы не щенки, которых можно расстреливать", — пояснил Куклачёв.
Он убеждён, что Россия способна дать серьёзный отпор, так как давно прошли времена, когда страна была слабой, сейчас есть всё необходимое для нашей победы.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек, ещё 182 человека пострадали. Накануне началось опознание погибших. Всего по факту теракта было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Они иностранцы и не имеют гражданства РФ. Сейчас в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь.