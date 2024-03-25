Юрий Куклачёв требует разбомбить Европу в ответ на теракт в "Крокусе" 25 марта, 14:30 Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачёв

Артист цирка Юрий Куклачёв уверен, что за терактом в "Крокус сити холле" стоит Запад, который массовым убийством наглядно показал, что ждёт россиян в случае поражения в мировом противостоянии. Об этом он сказал cайту MK.ru.

Куклачёв уверен, что страны Запада давно объединились против России и ждут нашей гибели. По его словам, сейчас не время опускать руки, а следует сплотиться и проявить наш народный дух в борьбе с врагом. Артист добавил, что Москва должна жёстче отвечать на любые вызовы извне, в том числе и в отношении украинского конфликта.

"Они [страны Запада] собираются ракеты дальнобойные давать [Украине]? Те, кто даст, преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы не щенки, которых можно расстреливать", — пояснил Куклачёв.

Он убеждён, что Россия способна дать серьёзный отпор, так как давно прошли времена, когда страна была слабой, сейчас есть всё необходимое для нашей победы.

Авторы Татьяна Миссуми