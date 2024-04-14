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14 апреля, 09:32

У Куклачёва останавливалось сердце во время операции после инфаркта

Представитель Куклачёва: Артисту установили пять стентов на сердце при операции

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Народному артисту РСФСР, дрессировщику Юрию Куклачёву поставили пять стентов на сердце во время операции. Об этом сообщил представитель основателя Театра кошек Ольга Кардокене.

"Была остановка сердца [во время операции в пятницу] прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции всё время говорил с ним", — приводит РИА "Новости" слова Кардокене.

Юрий Куклачёв остаётся в реанимации после операции из-за обширного инфаркта
Юрий Куклачёв остаётся в реанимации после операции из-за обширного инфаркта

Напомним, артисту стало плохо 12 апреля во время концерта. Изначально все подумали, что у Куклачёва просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее — 75-летнему дрессировщику диагностировали обширный инфаркт. Спасти артиста удалось благодаря грамотным действиям медиков, которые провели трёхчасовую операцию.

Дарья Нарыкова
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