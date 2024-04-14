У Куклачёва останавливалось сердце во время операции после инфаркта
Представитель Куклачёва: Артисту установили пять стентов на сердце при операции
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats
Народному артисту РСФСР, дрессировщику Юрию Куклачёву поставили пять стентов на сердце во время операции. Об этом сообщил представитель основателя Театра кошек Ольга Кардокене.
"Была остановка сердца [во время операции в пятницу] прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции всё время говорил с ним", — приводит РИА "Новости" слова Кардокене.
Напомним, артисту стало плохо 12 апреля во время концерта. Изначально все подумали, что у Куклачёва просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее — 75-летнему дрессировщику диагностировали обширный инфаркт. Спасти артиста удалось благодаря грамотным действиям медиков, которые провели трёхчасовую операцию.