У Куклачёва останавливалось сердце во время операции после инфаркта

Народному артисту РСФСР, дрессировщику Юрию Куклачёву поставили пять стентов на сердце во время операции. Об этом сообщил представитель основателя Театра кошек Ольга Кардокене.

"Была остановка сердца [во время операции в пятницу] прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции всё время говорил с ним", — приводит РИА "Новости" слова Кардокене.