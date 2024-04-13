Куклачёв находится в больнице в тяжёлом состоянии, у него случился обширный инфаркт
SHOT: Куклачёв находится в больнице в тяжёлом состоянии
Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Советский и российский артист цирка Юрий Куклачёв находится в больнице в тяжёлом состоянии. Как сообщает SHOT, у него случился обширный инфаркт.
Дрессировщика минувшей ночью прооперировали. Как рассказал сын артиста Дмитрий Куклачёв, операция длилась три часа, врачи пока не дают никаких прогнозов. Запланированные на 13 и 14 апреля в "Вегас сити холле" благотворительные концерты состоятся, но без участия самого Куклачёва. Выступать будут его дети.
"Мы постараемся сделать всё, чтобы зритель был доволен", — сообщил Дмитрий.
Накануне Куклачёву стало плохо во время концерта в Москве. Сначала подумали, что это просто защемление нерва, но ситуация оказалась намного серьёзнее. 12 апреля Куклачёву исполнилось 75 лет. В честь дня рождения он проводил юбилейный концерт, а все вырученные средства обещал направить на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе".