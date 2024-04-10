"Это очень страшно": Актёр "Улиц разбитых фонарей" спас от смерти женщину на остановке

Актёр театра "Комедианты" в Санкт-Петербурге Филипп Азаров спас жизнь женщине, внезапно лишившейся чувств на проспекте Королёва. Как рассказал сам артист, всё случилось на остановке маршрутного транспорта.

"Мы сидели с женой в машине. Женщина, стоявшая на остановке, просто упала. Потеряла сознание. Мы выскочили на помощь, но на самом деле настоящий герой — другая женщина, которая шла мимо. Видимо, у неё есть медицинское образование. У пострадавшей через минуту остановилось сердце, и женщина начала делать ей непрямой массаж сердца", — рассказал актёр в беседе с kp.ru.

Прохожей удалось заставить сердце упавшей в обморок женщины биться вновь. Фамилии благодетельницы Азаров так и не узнал. Ему осталось только позвонить в скорую и следовать инструкциям врача, который велел положить пострадавшую на бок. К прибытию медиков она уже была в сознании — ей не давали снова отключиться.

По словам актёра, это была самая экстремальная ситуация из всех, что с ним происходили, и никакого соответствующего опыта у него нет. Собеседник kp.ru добавил, что у него тряслись руки и было очень страшно от понимания того, что рядом умирает человек.