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3 апреля, 09:31

Бортпроводник упал в обморок на рейсе из Петербурга в Красноярск

Рейс в Красноярск вернулся в Пулково из-за потерявшего сознание бортпроводника

Старший бортпроводник потерял сознание во время полёта Boeing-738 из Санкт-Петербурга в Красноярск. Как сообщает SHOT, всё произошло накануне.

По данным телеграм-канала, самолёт авиакомпании "Россия" вылетел из Пулково рейсом SDM6573 в девятом часу вечера. На борту находилось 162 пассажира и пять членов экипажа. Через час пути стюарду стало плохо — внезапно он потерял сознание.

Пилот принял решение вернуться в Северную столицу: борт развернулся у Вельска, что в Архангельской области, и направился обратно. Примерно в 22:15 мужчину осмотрели медики в аэропорту. По словам врачей, предварительный диагноз — пищевое отравление. Бортпроводника доставили в одну из больниц Петербурга, а пассажиров отправили в Красноярск следующим самолётом.

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Ранее Life.ru писал, что рейс "Уральских авиалиний" экстренно посадили в Екатеринбурге из-за пассажира, который потерял сознание. Плохо стало 23-летнему парню — он направлялся из Омска в Москву.

Обложка ©

Unsplash / Ross Parmly

Никита Осипов
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