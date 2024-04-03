Бортпроводник упал в обморок на рейсе из Петербурга в Красноярск

Старший бортпроводник потерял сознание во время полёта Boeing-738 из Санкт-Петербурга в Красноярск. Как сообщает SHOT, всё произошло накануне.

По данным телеграм-канала, самолёт авиакомпании "Россия" вылетел из Пулково рейсом SDM6573 в девятом часу вечера. На борту находилось 162 пассажира и пять членов экипажа. Через час пути стюарду стало плохо — внезапно он потерял сознание.

Пилот принял решение вернуться в Северную столицу: борт развернулся у Вельска, что в Архангельской области, и направился обратно. Примерно в 22:15 мужчину осмотрели медики в аэропорту. По словам врачей, предварительный диагноз — пищевое отравление. Бортпроводника доставили в одну из больниц Петербурга, а пассажиров отправили в Красноярск следующим самолётом.