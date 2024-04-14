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14 апреля, 08:20

Юрий Куклачёв остаётся в реанимации после операции из-за обширного инфаркта

Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Юрий Куклачёв остаётся в реанимации после перенесённой операции из-за обширного инфаркта. Как пишет SHOT, народный артист РСФСР находится в сознании, однако врачи пытаются оградить его от любого стресса, запрещая общаться с близкими. Речь о переводе в обычную палату пока не идёт, медики не спешат давать никаких прогнозов.

Несмотря на запреты, 14 апреля Куклачёв успел по телефону дать сыну Дмитрию указания по поводу третьего благотворительного концерта в Москве. К слову, на сцене выступают его дети, вырученные средства пойдут семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокус сити холле".

Эдгар Запашный подтвердил информацию Life.ru об обширном инфаркте у Юрия Куклачёва
Эдгар Запашный подтвердил информацию Life.ru об обширном инфаркте у Юрия Куклачёва

Напомним, Юрию Куклачёву стало плохо во время концерта в Москве. Изначально окружающие подумали, что у народного артиста РСФСР просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее. По данным Life.ru, 75-летнему дрессировщику диагностировали обширный инфаркт. Спасти артиста удалось благодаря грамотным действиям медиков. Врачи провели трёхчасовую операцию, сейчас артист чувствует себя лучше. Во время операции на сердце он был в сознании, ему поставили пять стентов.

Матвей Константинов
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