Юрий Куклачёв остаётся в реанимации после операции из-за обширного инфаркта
Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats
Юрий Куклачёв остаётся в реанимации после перенесённой операции из-за обширного инфаркта. Как пишет SHOT, народный артист РСФСР находится в сознании, однако врачи пытаются оградить его от любого стресса, запрещая общаться с близкими. Речь о переводе в обычную палату пока не идёт, медики не спешат давать никаких прогнозов.
Несмотря на запреты, 14 апреля Куклачёв успел по телефону дать сыну Дмитрию указания по поводу третьего благотворительного концерта в Москве. К слову, на сцене выступают его дети, вырученные средства пойдут семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокус сити холле".
Напомним, Юрию Куклачёву стало плохо во время концерта в Москве. Изначально окружающие подумали, что у народного артиста РСФСР просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее. По данным Life.ru, 75-летнему дрессировщику диагностировали обширный инфаркт. Спасти артиста удалось благодаря грамотным действиям медиков. Врачи провели трёхчасовую операцию, сейчас артист чувствует себя лучше. Во время операции на сердце он был в сознании, ему поставили пять стентов.