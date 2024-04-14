Юрий Куклачёв остаётся в реанимации после операции из-за обширного инфаркта

Юрий Куклачёв остаётся в реанимации после перенесённой операции из-за обширного инфаркта. Как пишет SHOT, народный артист РСФСР находится в сознании, однако врачи пытаются оградить его от любого стресса, запрещая общаться с близкими. Речь о переводе в обычную палату пока не идёт, медики не спешат давать никаких прогнозов.

Несмотря на запреты, 14 апреля Куклачёв успел по телефону дать сыну Дмитрию указания по поводу третьего благотворительного концерта в Москве. К слову, на сцене выступают его дети, вырученные средства пойдут семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокус сити холле".