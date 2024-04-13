"Чувствует себя лучше": Сын Куклачёва пролил свет на состояние легендарного артиста
Сын Юрия Куклачёва сообщил, что его отец чувствует себя лучше
Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв чувствует себя лучше после перенесённой операции из-за обширного инфаркта. Об этом сообщил его сын, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачёва Дмитрий.
"Уже он себя чувствует лучше, буквально полчаса назад я с ним разговаривал", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Дрессировщик, несмотря на состояние здоровья, раздаёт указания по проведению юбилейного шоу "Самый добрый клоун". Качество мероприятия, отметил собеседник агентства, не пострадает, несмотря на отсутствие Юрия Куклачёва.
Напомним, Юрию Куклачёву стало плохо во время концерта в Москве. Изначально окружающие списали всё на защемление нерва, однако ситуация оказалась куда серьёзнее. По данным Life.ru, 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт, ночью врачи провели трёхчасовую операцию.