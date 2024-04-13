"Чувствует себя лучше": Сын Куклачёва пролил свет на состояние легендарного артиста

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв чувствует себя лучше после перенесённой операции из-за обширного инфаркта. Об этом сообщил его сын, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачёва Дмитрий.

"Уже он себя чувствует лучше, буквально полчаса назад я с ним разговаривал", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Дрессировщик, несмотря на состояние здоровья, раздаёт указания по проведению юбилейного шоу "Самый добрый клоун". Качество мероприятия, отметил собеседник агентства, не пострадает, несмотря на отсутствие Юрия Куклачёва.